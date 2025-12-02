مجلس از روز یکشنبه در ۳ شیفت لایحه الزامات بودجه سنواتی را بررسی می کند

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی را بررسی کرده و با کلیات این لایحه موافقت کردند.

مححد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری درباره کلیات این لایحه با اشاره به وجود برخی ابهامات در ماده یک و چند ماده دیگر این لایحه، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر این موارد در کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد و گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس ما نمی توانیم لایحه دو فوریتی را به صورت دو شوری بررسی کنیم. ولی ابهاماتی در این لایحه وجود دارد و ما در الزامات و در تنفیذها قادر نیستیم که قانونگذاری انجام دهیم، بنده از ظرفیت ماده ۱۵۳ استفاده کرده و در صورت تصویب کلیات آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می دهم.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و بر اساس آئین نامه ۱۲ ساعت فرصت هست تا دوستان پیشنهادات خود را بارگذاری کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از روز یکشنبه این لایحه در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. صحن مجلس به صورت سه‌شیفت یعنی صبح و بعدازظهر و بعد از نماز مغرب این لایحه را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: به نمایندگان تاکید می کنم که در پیشنهادات خود دقت داشته باشند که اگر قانون‌گذاری جدید باشد، اگر خلاف برنامه باشد، اصلاً قابل طرح در صحن نیست. خواهش می‌کنم در پیشنهادها دوستان دقت کنند.

