در صحن مجلس؛
کلیات لایحه الزامات و احکام بودجههای سنواتی تصویب شد
نمایندگان با کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موافقت کردند.
به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با کلیات این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.