خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی

رسیدگی دیوان محاسبات کشور به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
کد خبر : 1721794
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان یافتن مهلت قانونی برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، دیوان محاسبات کشور روند رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با پایان یافتن مهلت قانونی برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، دیوان محاسبات کشور روند رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول را آغاز کرده است.

اجرای تکلیف مقرر در جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴، که براساس آن باید با همکاری مشترک وزارت نفت و بانک مرکزی و از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم، سازوکار انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی عملیاتی می‌شد، با وجود پایان مهلت قانونی، به مرحله اجرا نرسیده است.

بر این اساس، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، پرونده ترک فعل در اجرای این حکم قانونی را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی