قائمپناه اعلام کرد
رونمایی از داشبورد مدیریتی برای رئیسجمهوری
سرپرست نهاد ریاستجمهوری درباره رونمایی از داشبورد مدیریتی رصد پروژههای مهم ملی برای رئیسجمهوری توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکشنبه با حضور رئیسجمهور پزشکیان داشبورد مدیریتی رصد پروژههای ملی بهعنوان یکی از نمادهای تحول منطبق بر رویکرد علمی در نهاد ریاستجمهوری رونمایی شد.
این داشبورد امکان پایش لحظهای پروژههای مهم کشور مبتنی بر دادههای واقعی و برخط را برای رئیسجمهور فراهم میکند.»