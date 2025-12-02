خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف در نطق پیش از دستور:

رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهندـ‌ ۲۰۲۵»  پیام مهمی به قدرت‌های سلطه‌گر دارد

رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهندـ‌ ۲۰۲۵»  پیام مهمی به قدرت‌های سلطه‌گر دارد
کد خبر : 1721754
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهندـ‌ ۲۰۲۵»، گفت: همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ماندگار میرزاکوچک‌خان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل را گرامی می‌داریم. حرکت میرزا کوچک خان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک‌ حرکت‌ صددرصد اسلامی و ایرانی‌ بود. او منافع‌ کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاست‌های اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را به طور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرت‌های استعماری وقف کرد. خدایش رحمت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ـ‌ ۲۰۲۵» به‌ میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت می‌گوییم. همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد. برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرت های سلطه گر و نشان دهنده‌ی وجود اراده‌ی جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود در مقابل‌ مناسبات‌ ظالمانه‌ی جهانیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی