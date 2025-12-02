آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی لایحه دو فوریتی الزامات احکام بودجه سنواتی در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز(سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴) مجلس شواری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۵۱ نفر ای نمایندگان آغاز شد.

قالیباف،در آغاز جلسه علنی مجلس، گفت: جلسه غیرعلنی مجلس از راس ساعت هشت و پنج دقیقه شروع شده بود. چون موضوع بودجه سال ۱۴۰۵ از برنامه های مهم ما به شمار می‌رود؛ ما این روزها وقتی را در ابتدای جلسات برای همفکری در این زمینه اختصاص می دهیم.

دستور کار مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

