خبرگزاری کار ایران
English العربیه
جزئیات نشست غیرعلنی امروز مجلس
سخنگوی هیات رئیسه گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، درباره روند بررسی و تصویب کلیات و جزئیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی به مذاکره می پردازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار  بررسی احکام  بودجه سنواتی در حال برگزاری است.

عباس گودرزی، درباره این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موسوم به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در حال گفت و گو و تبادل نظر هستند.

سخنگوی هیات رئیسه تأکید کرد: پیش از این اعلام شده بود که جلسه امروز مجلس در دوشیفت صبح و عصر برای رسیدگی به این لایحه و طرحی که در این زمینه ارائه شده بود برگزار شود؛ اما از آنجا که مجلس با دو فوریت طرح مذکور در روز یکشنبه موافقت نکرد لذا تصمیم گرفته شد که مجلس  امروز و فردا  در یک شیفت این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.

 

