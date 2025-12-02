جزئیات نشست غیرعلنی امروز مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی احکام بودجه سنواتی در حال برگزاری است.

عباس گودرزی، درباره این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موسوم به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در حال گفت و گو و تبادل نظر هستند.

سخنگوی هیات رئیسه تأکید کرد: پیش از این اعلام شده بود که جلسه امروز مجلس در دوشیفت صبح و عصر برای رسیدگی به این لایحه و طرحی که در این زمینه ارائه شده بود برگزار شود؛ اما از آنجا که مجلس با دو فوریت طرح مذکور در روز یکشنبه موافقت نکرد لذا تصمیم گرفته شد که مجلس امروز و فردا در یک شیفت این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.

