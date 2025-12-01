رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با «یوری چیخانچین» رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه موسوم به «روسفینمانیتورینگ» دیدار و در خصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاریهای چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه منطقهای اوراسیا مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رایزنی کرد.
چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشستهای گروه اوراسیا، در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورتهای فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگتر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو EAG اعلام آمادگی کرد.
گروه منطقهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک نهاد منطقهای مشابه FATF است که با هدف حمایت از کشورهای عضو در اجرای استانداردهای بینالمللی مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هستهای جمعی تأسیس شده و در چارچوب استانداردهای FATF عمل میکند.
چیخانچین در نشست اخیر گروه منطقهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اوایل آذر در مینسک بلاروس برگزار شد، به عنوان رئیس آتی این گروه برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب شد.