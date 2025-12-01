رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های گروه اوراسیا، در خصوص تبادل تجربه و ارائه مشورت‌های فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگ‌تر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو EAG اعلام آمادگی کرد.

گروه منطقه‌ای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یک نهاد منطقه‌ای مشابه FATF است که با هدف حمایت از کشورهای عضو در اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هسته‌ای جمعی تأسیس شده و در چارچوب استانداردهای FATF عمل می‌کند.

چیخانچین در نشست اخیر گروه منطقه‌ای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که اوایل آذر در مینسک بلاروس برگزار شد، به عنوان رئیس آتی این گروه برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب شد.