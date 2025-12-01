خبرگزاری کار ایران
تأیید مصوبه بنزین در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: بر اساس نظر اکثریت این هیئت، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین تأیید شد.

به گزارش ایلنا، مجید نصیرپور، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اظهار داشت: بر اساس نظر اکثریت هیئت تطبیق، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین با ایراد جدی روبرو نشد و تأیید شد.

 

نصیرپور تصریح کرد: مسئله خودرو‌های نوشماره، مورد اشکال تعدادی از نمایندگان مجلس بود، اما پس از بحث و بررسی در صحن هیئت، جمع‌بندی بر این شد که این مسئله، اختیار دولت است و ایرادی به آن وارد نیست.

گفتنی است، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، متشکل از ۲۵ تن است که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

 

