تأیید مصوبه بنزین در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: بر اساس نظر اکثریت این هیئت، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین تأیید شد.
به گزارش ایلنا، مجید نصیرپور، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اظهار داشت: بر اساس نظر اکثریت هیئت تطبیق، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین با ایراد جدی روبرو نشد و تأیید شد.
نصیرپور تصریح کرد: مسئله خودروهای نوشماره، مورد اشکال تعدادی از نمایندگان مجلس بود، اما پس از بحث و بررسی در صحن هیئت، جمعبندی بر این شد که این مسئله، اختیار دولت است و ایرادی به آن وارد نیست.
گفتنی است، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، متشکل از ۲۵ تن است که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.