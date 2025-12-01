ضرغامی:
در نظام مردم سالاری دینی باید آزادیهای مشروع را پاس بداریم
عضو شورای عالی فضای مجازی در نشست شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین گفت: ما در نظام مردم سالاری دینی باید آزادیهای مشروع را پاس بداریم.
به گزارش ایلنا، نشست شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین عصر روز یکشنبه نهم آذر ماه در دفتر مرکزی این تشکل با سخنرانی عزت الله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
در این نشست ابتدا محمدرضا باهنر دبیرکل جامع اسلامی مهندسین در سخنانی به بیان دستور کارهای جدید این تشکل در حوزه سیاسی و همچنین برنامهریزی این حزب اصولگرا برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
در ادامه عزت الله ضرغامی سخنان خود را با قرائت آیه ششم سوره مبارکه توبه آغاز و اظهار کرد: من اخیراً مطالعاتی در حوزه حکمرانی قرآنی داشتم و نکات خوبی را در این خصوص استخراج نمودم که در پلتفرم توئیتر به آن میپردازم.
ضرغامی افزود: خداوند در این آیه به پیامبر گرامی اسلام میفرماید که در وسط جنگ هم اگر یک نفر از مشرکین خواست با تو گفتگو کند در امنیت کامل و تحت الحفظ به او اجازه بدهد.
وی گفت: قرآن کریم به ما میآموزد که در هر شرایطی باید امنیت کسانی را که میخواهند حرف بزنند و داعیه براندازی ندارند فراهم کنیم. این امنیت شامل امنیت اجتماعی، رسانهای و … است.
ضرغامی با اشاره به سخنان اخیر محمدرضا باهنر در خصوص موضوع حجاب گفت: اینکه یک چهره سیاسی که دل در گرو نظام دارد و دلسوز ارزشهای نظام است، وقتی درباره موضوعی سخن میگوید با انواع و اقسام برخوردها مواجه شود پسندیده نیست. ما در نظام مردم سالاری دینی باید آزادیهای مشروع را پاس بداریم.
رئیس اسبق سازمان صداوسیما پدیده برهنگی را موضوعی دانست که همه از اقشار گوناگون و سلایق سیاسی مختلف در برخورد با آن هم نظر هستند. دستورات اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در این خصوص ارزشمند هستند اگر امروز برای مقابله درست و منطقی با پدیده برهنگی چارهای اندیشیده نشود، فردا شاهد افزایش بیرویه این ناهنجاری فرهنگی در کشور خواهیم بود.
وی اظهار داشت: البته بنده در این خصوص راهکارهایی به سران محترم قوا ارائه دادهام و باید مراقب سرمایه اجتماعی کشورمان نیز باشیم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص موضوع فیلترینگ نیز بیان کرد: متأسفانه در یکی از دولتهای گذشته اقدامات لازم برای حمایت از سکوهای داخلی صورت نپذیرفت. اگر ما بتوانیم مشوقهای داخلی مثل پهنای باند، اینترنت ارزان و غیره را به سکوهای داخلی بدهیم و آنها نیز خود را متناسب نیازهای جامعه ارتقا دهند، مردم به سکوهای داخلی گرایش پیدا میکنند، اما بستن پلتفرمهای خارجی که بعضاً کسب و کار مردم روی آنها قرار دارد کمکی به حل درست موضوع نمیکند.
وی در پایان در خصوص سازمان بهینه سازی مصرف انرژی نیز گفت: با توجه به انتصاب آقای سقاب اصفهانی که از مدیران جوان و با انگیزه کشور میباشد باید تشکلهای فنی و سیاسی مثل جامعه اسلامی مهندسین و سایر اقشار و گروهها به ایشان کمک کنیم. چون کاری که مد نظر دارند میتوان گفت بزرگترین و مهمترین کار اقتصادی نظام بعد از انقلاب است.