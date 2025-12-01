گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ژاپن

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موته‌گی وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

عراقچی در آغاز این گفتگو، ضمن تبریک انتصاب مجدد آقای موته‌گی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه دوره پیشین و سابقه روابط سازنده دو کشور در دوره مسئولیت وی، همکاری‌های نزدیک، خلاقانه و مؤثر در دوران جدید نیز تداوم یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان با مروری بر آخرین روندهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح کرد: «این امریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.»

وزیر خارجه ژاپن نیز با اشاره به تعهد توکیو به ایفای نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، بر حمایت این کشور از ابتکارهای سیاسی برای حل‌ و فصل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

دو وزیر همچنین آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و مسائل کنسولی فیمابین دو کشور را بررسی کرده و بر ضرورت تداوم رایزنی‌های منظم به منظور تقویت روابط دوستانه ایران و ژاپن تأکید کردند.

