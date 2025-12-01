انتخابات ۱۴۰۵ در استان تهران تمامالکترونیک برگزار میشود
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران از برگزاری کامل انتخابات بهصورت الکترونیک و ثبتنام غیرحضوری داوطلبان شوراهای اسلامی خبر داد.
وی افزود: ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا برخلاف دورههای گذشته کاملاً غیرحضوری انجام میشود؛ اما این فرایند تنها از طریق رایانه یا لپتاپ امکانپذیر است و اپلیکیشنهای تلفن همراه برای ثبتنام قابل استفاده نیستند.
مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران ادامه داد: اطلاعات داوطلبان پس از ثبتنام بهصورت مستقیم وارد سامانه جامع اطلاعات در فرمانداریها و بخشداریها خواهد شد.
خجستهپور با تأکید بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی در اجرای انتخابات الکترونیک گفت: آنتندهی موبایل و دسترسی پایدار به اینترنت در تمامی شعب اخذ رأی ضروری است.
وی افزود: با استقرار دستگاههای احراز هویت و صندوقهای رأی الکترونیک، انتخابات پیش رو در سراسر کشور به صورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: با فراهمسازی زیرساختها و مشارکت گسترده مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و منظم باشیم.