خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخابات ۱۴۰۵ در استان تهران تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود

انتخابات ۱۴۰۵ در استان تهران تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود
کد خبر : 1721690
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران از برگزاری کامل انتخابات به‌صورت الکترونیک و ثبت‌نام غیرحضوری داوطلبان شورا‌های اسلامی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله خجسته‌پور مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، عصر امروز در نشست ستاد انتخابات شهرستان دماوند با اشاره به انتخابات سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: انتخابات پیش‌رو برای نخستین بار در سراسر کشور به‌طور کامل و یکپارچه به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

وی افزود: ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر و روستا برخلاف دوره‌های گذشته کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود؛ اما این فرایند تنها از طریق رایانه یا لپ‌تاپ امکان‌پذیر است و اپلیکیشن‌های تلفن همراه برای ثبت‌نام قابل استفاده نیستند.

مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران ادامه داد: اطلاعات داوطلبان پس از ثبت‌نام به‌صورت مستقیم وارد سامانه جامع اطلاعات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خواهد شد.

خجسته‌پور با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در اجرای انتخابات الکترونیک گفت: آنتن‌دهی موبایل و دسترسی پایدار به اینترنت در تمامی شعب اخذ رأی ضروری است.

وی افزود: با استقرار دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های رأی الکترونیک، انتخابات پیش رو در سراسر کشور به صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت گسترده مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و منظم باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی