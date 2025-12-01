فرهنگ و هنر بزرگترین سرمایه طبیعی منطقه است
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امیدوارم روزی ویزای اکو ایجاد شود؛ روزی که مردم منطقه بتوانند آزادانه در کشورهای همسایه سفر کنند، سرمایهگذاران بدون دغدغه در سراسر منطقه فعالیت داشته باشند.
به گزارش خبرنگار اینا، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مراسم سالروز تأسیس سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: افتخار میکنم که امروز در جمع خانواده بزرگ اکو حضور دارم. سازمان همکاری اقتصادی اکو یکی از مهمترین و باسابقهترین نهادهای منطقهای است و اهمیت آن از این منظر است که بر پایه پیوندهای طبیعی میان کشورهای عضو شکل گرفته است؛ پیوندهایی که از نظر جغرافیایی و تمدنی، ملتهای ما را به یکدیگر نزدیک میکند.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی کشورهای منطقه افزود: ممکن است مرزهای سیاسی ما را از هم جدا کرده باشد، اما در فرهنگ، تاریخ، آیینها و حافظه جمعی هیچ مرزی میان ما وجود ندارد. نمود این پیوستگی را در آیینهایی همچون شب یلدا و نوروز میبینیم که با شکوه در سراسر منطقه برگزار میشوند.
صالحیامیری ادامه داد: در حالی که اروپا پس از قرنها جنگ به همگرایی رسید، ما از ابتدا دارای روابط مشترک فرهنگی و تمدنی بودهایم، در منطقه ما، جنگ قاعده نبوده بلکه استثنا بوده است. امید دارم با تکیه بر این پشتوانه تمدنی، راه برای رفتوآمد آسانتر ملتها باز شود؛ چرا که شناخت واقعی ملتها تنها در مواجهه مستقیم با شهرها، کوچهها و زندگی روزمره مردمان به دست میآید.
وزیر میراث فرهنگی هویت ملتهای عضو اکو را در هم تنیده توصیف کرد و گفت: بخشی از هویت ایران در تاجیکستان و ازبکستان است و بخشی از هویت آن کشورها نیز در ایران ریشه دارد. چهرههای بزرگ فرهنگی ما چه در فاریاب زیسته باشند، چه در بخارا یا قونیه، همگی حامل یک پیام واحد و برآمده از یک ریشه مشترک هستند. این سرزمین، سرزمین یک سخن و یک روح مشترک است.
او فرهنگ و هنر را «بزرگترین سرمایه طبیعی منطقه» دانست و اظهار کرد: ما هزار سال میراث کتابت، خط، نگارگری و احترام به شعر و شاعر داریم؛ میراثی که در هیچ نقطهای از جهان مشابه آن دیده نمیشود. نوروز و یلدا نهتنها آیینهای ملی، بلکه ستونهای هویت مشترک منطقهاند و امروز جهان نیز به اهمیت و عظمت آنها واقف است.
صالحیامیری با تأکید بر اینکه «هر منطقه برای دیده شدن باید نقطه تمایز خود را بیابد» گفت: تمایز ما فرهنگ، تمدن، اصالت و نجابت مردمانمان است. اگر بر این سرمایه تمرکز کنیم، آیندهای روشن پیشِرو خواهیم داشت.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که روزی ویزای اکو ایجاد شود؛ روزی که مردم منطقه بتوانند آزادانه در کشورهای همسایه سفر کنند، سرمایهگذاران بدون دغدغه در سراسر منطقه فعالیت داشته باشند و همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر پایه روابط طبیعی ملتها گسترش یابد.