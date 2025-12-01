پیام تسلیت وزیر امور خارجه به معاون رئیس جمهور

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت درگذشت همسر گرامی‌تان مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترم‌تان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند مهربان مسئلت می‌نمایم رحمت و غفران واسعه خود را شامل روح آن مرحومه گرداند و به شما و فرزندان و خاندان عزیزتان صبر، آرامش و شکیبایی و به پدر بزرگوار همسر مکرمه و فرزندان عزیزتان صحت و سلامتی عطا فرماید.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه