پیام تسلیت وزیر امور خارجه به معاون رئیس جمهور

وزیر امور خارجه در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، در پیامی مصیبت وارده به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت درگذشت همسر گرامی‌تان مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترم‌تان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند مهربان مسئلت می‌نمایم رحمت و غفران واسعه خود را شامل روح آن مرحومه گرداند و به شما و فرزندان و خاندان عزیزتان صبر، آرامش و شکیبایی و به پدر بزرگوار همسر مکرمه و فرزندان عزیزتان صحت و سلامتی عطا فرماید.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

