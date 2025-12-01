خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت دبیر محترم هیئت دولت به سقاب اصفهانی

پیام تسلیت دبیر محترم هیئت دولت به سقاب اصفهانی
کد خبر : 1721683
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر هیئت دولت در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رییس محترم سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همسر مکرمه و گرانقدر جناب‌عالی موجب اندوه اینجانب و همکاران گردید.

این مصیبت جانگداز را به جناب‌عالی، فرزندان معزز، و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و صالحه، علو درجات و رحمت واسعه و برای جنابعالی، خانواده ارجمند ، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی