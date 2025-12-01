پیام تسلیت دبیر محترم هیئت دولت به سقاب اصفهانی
دبیر هیئت دولت در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیسجمهور و رییس محترم سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی
با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همسر مکرمه و گرانقدر جنابعالی موجب اندوه اینجانب و همکاران گردید.
این مصیبت جانگداز را به جنابعالی، فرزندان معزز، و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و صالحه، علو درجات و رحمت واسعه و برای جنابعالی، خانواده ارجمند ، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.