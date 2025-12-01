پیام تسلیت دبیر محترم هیئت دولت به سقاب اصفهانی

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رییس محترم سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همسر مکرمه و گرانقدر جناب‌عالی موجب اندوه اینجانب و همکاران گردید.

این مصیبت جانگداز را به جناب‌عالی، فرزندان معزز، و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و صالحه، علو درجات و رحمت واسعه و برای جنابعالی، خانواده ارجمند ، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.