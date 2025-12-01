پیام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به مناسبت روز مجلس

متن این پیام به شرح ذیل است:

دهم آذر ماه، همزمانیِ پربرکت روز مجلس با سالروز شهادت عالم مجاهد، آیت‌الله سیدحسن مدرس‌(ره)، است. این تقارن تاریخی، نه صرفاً یک یادآیین تقویمی، بلکه نشان‌گذاریِ راه و رسم وکالت مردم است؛ راهی که با خون شهدای والامقام مجلس شورای اسلامی آبیاری شد و به گنجینه‌ای ماندگار در حافظه بلند ایران اسلامی پیوست.

مجلس، خانه ملت و آیینه اراده مردم است؛ جایی که تصمیم‌های آن می‌تواند بنای حکمرانی نوین، دولت چابک، نظام اداری کارآمد و آینده‌ای هوشمند برای کشور را استوار سازد. نقش مؤثر و راهگشای نمایندگان در اصلاح ساختار اداری، کاهش بوروکراسی‌های فرساینده، پشتیبانی قانون‌گذاری از دولت هوشمند، تقویت عدالت در پرداخت‌ها، بهبود وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان، و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، پشتوانه‌ای کم‌بدیل برای تعالی حکمرانی است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور محتاج تعامل مسئولانه، همگرایی عالمانه و همراهی دلسوزانه میان قوای سه‌گانه است؛ تا با تکیه بر ظرفیت بلند مجلس و با همدلی نمایندگان شریف ملت، گام‌هایی مؤثر برای گشودن گره‌های معیشتی مردم و بهبود کیفیت خدمات عمومی برداشته شود؛ که به لطف الهی و با تأیید مقام معظم رهبری، زمینه این همگرایی برای تصمیم‌گیری‌های تحول‌آفرین مهیاست.

بی‌شک قانون‌گذاری هوشمندانه و آینده‌نگر، پشتوانه اصلی اصلاحات بنیادین در نظام اداری و بسترساز ارتقای مسیر خدمت‌رسانی است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت مقام شامخ شهید مدرس و شهدای گران‌قدر مجلس، و با قدردانی صمیمانه از همراهی‌ها، حمایت‌ها و دلسوزی‌های نمایندگان محترم، بر تعهد راسخ سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید می‌کنم؛ تعهدی برای اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه فصل بیست‌وسوم این قانون که نقشه راه اصلاح نظام اداری، تحول ساختاری، چابک‌سازی دولت، توسعه دولت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را ترسیم کرده است.

روز مجلس بر همه نمایندگان فرهیخته و کارگزاران صدیق خانه ملت مبارک باد.

امید آن‌که به برکت این همدلی و همکاری، فردایی کارآمدتر،عادلانه‌تر و شایسته‌تر برای مردم ایران رقم بخورد.