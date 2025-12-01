خبرگزاری کار ایران
تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی

کد خبر : 1721677
پیام دلجویی و تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی فوت همسر و آسیب‌دیدگی فرزندان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به وی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در پی تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با آقای «اسماعیل سقاب اصفهانی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیام دلجویی و تسلیت رهبر انقلاب درپی فوت همسر و آسیب‌دیدگی فرزندان ایشان در حادثه دردناک پیش‌آمده، به وی ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور در این تماس از ابراز محبت رهبر معظم انقلاب تشکر کرد.

 

انتهای پیام/
