تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی

به گزارش ایلنا، در پی تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با آقای «اسماعیل سقاب اصفهانی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیام دلجویی و تسلیت رهبر انقلاب درپی فوت همسر و آسیب‌دیدگی فرزندان ایشان در حادثه دردناک پیش‌آمده، به وی ابلاغ شد.



معاون رئیس جمهور در این تماس از ابراز محبت رهبر معظم انقلاب تشکر کرد.