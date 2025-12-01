برای ساختن ایران، همه مردم و احزاب در تصمیمسازی حضور داشته باشند
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها گفت: برای ساختن ایران، باید همه مردم و همه احزاب در تصمیمسازی حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنا، نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها، در نشست با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه جریانهای سیاسی در تصمیمگیریهای کشور گفت: ما بدون واسطه، مستقیم و بدون لکنت نظرات را به آقای رئیسجمهور محترم میرسانیم و اعتقادم این است که آقای پزشکیان و دولت چهاردهم، بهویژه شخص ایشان، همیشه گفتهاند که جناحی و حزبی نیستند، اما اعتقاد جدی دارند که جریانات سیاسی باید پویا باشند و احزاب بهصورت مستمر و منظم فعالیت داشته باشند. آقای رئیسجمهور باید با همه جریانات سیاسی، احزاب و تشکلها ارتباط داشته باشد.
او افزود: برای اولین بار میبینم که یک رئیسجمهور —آقای دکتر پزشکیان— بیشترین جلسات را با احزاب و تشکلها برگزار کرده و اعتقاد دارد همه جریانهای سیاسی باید دیده شوند و هیچ فرقی برای او ندارند. ما معتقدیم اگر میخواهیم ایران را بسازیم، همه ایرانیها باید در این مسیر حضور داشته باشند.
آهی با اشاره به مشارکت پایین در انتخابات اخیر گفت: ما اصلاحطلبها و شما اصولگراها تلاش کردهایم و ۴۹ درصد مردم پای صندوق آمدند، اما یک گروه بزرگ ۵۱ درصدی در انتخابات شرکت نکرد. باید فضا را طوری ایجاد کنیم که همه مردم ایران دیده شوند.
او ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، مردم ثابت کردند که پای نظام هستند؛ چه کسانی که ما را قبول دارند و چه کسانی که ندارند؛ چه کسانی که پای صندوقها آمدند و چه کسانی که نیامدند. بسیاری از جوانان نخبهای که بهدلیل عملکرد ضعیف ما مهاجرت کردند، بیانیههایی بسیار قویتر از ما درباره تمامیت ارضی ایران دادند. این نشان میدهد اگر وفاق واقعی داشته باشیم و مشارکت همه مردم ایران در تصمیمگیری و تصمیمسازی را فراهم کنیم، موفق خواهیم بود.
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها تأکید کرد: اگر بناست ایران ساخته شود، همه احزاب باید نظراتشان را مستقیماً به رئیسجمهور منتقل کنند. بارها دیدهام وقتی در جلسات گزارش عمومی ارائه میکنیم، آقای رئیسجمهور خوشحال میشوند و در بسیاری موارد تصمیم میگیرند و از این نظرات استفاده میکنند.
آهی خطاب به اعضای مؤتلفه گفت: شما حزبی ریشهدار هستید و در بسیاری حوزهها میتوانید به دولت چهاردهم کمک کنید. به نظر من، برخلاف ما اصلاحطلبها، احزاب اصولگرا—بهویژه مؤتلفه—با مردم و طبقه متوسط ارتباط بسیار خوب، مستمر، تعریفشده و ریشهدار دارند و همیشه برای ایران قدم برداشتهاند.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: اکنون مشکل ما حوزه اقتصاد و ناترازی است. حزب مؤتلفه بهدلیل ریشه اقتصادی و ارتباطات عمیقش در حوزه اقتصاد و همچنین دیپلماسی اقتصادی با کشورهایی مانند چین و روسیه، میتواند کمک بزرگی به ایران و دولت چهاردهم بکند.
آهی ادامه داد: به هر دلیلی دیپلماسی رسمی با مشکل مواجه شده است؛ بنابراین میتوانیم از دیپلماسی احزاب استفاده کنیم. همانطور که مؤتلفه با احزاب چین ارتباط دارد، با کشورهای دیگر نیز میتواند چنین ارتباطی داشته باشد. این دیپلماسی را باید رونق بدهیم؛ حالا اسمش را دیپلماسی عمومی، دیپلماسی هوشمند یا هر اسم دیگری بگذاریم.