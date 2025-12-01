پیگیری وضعیت سلامت رضا امیرخانی از سوی رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، در تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با همسر رضا امیرخانی، ضمن ابلاغ سلام و نگرانی رهبر معظم انقلاب از حادثه‌ی پیش آمده برای این نویسنده متعهد کشورمان، تأکید شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دعاگوی سلامتی و بهبود وی هستند.