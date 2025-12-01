عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ـ اظهارات عباس پالیزدار در مورد افراد مختلف، شکایت شاکیان خصوصی علیه وی را به همراه داشت. پس از طرح شکایت شاکیان خصوصی علیه عباس پالیزدار پرونده وی در مرجع قضایی بررسی شد.

با احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست ادعا‌های خود در مورد افراد مختلف را اثبات کند. در عین حال شاکیان عباس پالیزدار مستندات زیادی در رد ادعا‌های پالیزدار در دادگاه ارائه کردند و او در دادگاه مدرکی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نداد که در نهایت منجر به محکومیت فرد مورد اشاره شد.

در پی قطعی شدن حکم محکومیت پالیزدار، وی ساعتی پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.