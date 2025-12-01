خبرگزاری کار ایران
عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد

عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد
پس از آنکه عباس پالیزدار ادعاهایی را در مورد افراد مختلف مطرح کرد، با شکایت شاکیان خصوصی مواجه شد. پس از احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست اسناد ادعاهای خود را به مقام قضایی ارائه کند. وی در دادگاه نیز مدرکی برای اثبات ادعاهایش ارائه نداد حال پالیزدار با حکم دادگاه محکوم شد و ساعتی پیش برای اجرای حکم دستگیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ـ اظهارات عباس پالیزدار در مورد افراد مختلف، شکایت شاکیان خصوصی علیه وی را به همراه داشت. پس از طرح شکایت شاکیان خصوصی علیه عباس پالیزدار پرونده وی در مرجع قضایی بررسی شد.

با احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست ادعا‌های خود در مورد افراد مختلف را اثبات کند. در عین حال شاکیان عباس پالیزدار مستندات زیادی در رد ادعا‌های پالیزدار در دادگاه ارائه کردند و او در دادگاه مدرکی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نداد که در نهایت منجر به محکومیت فرد مورد اشاره شد.

در پی قطعی شدن حکم محکومیت پالیزدار، وی ساعتی پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
