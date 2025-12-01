خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی تشریح کرد:

نشست مشترک کمیسیون امنیت با فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)/

نشست مشترک کمیسیون امنیت با فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)/
کد خبر : 1721663
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون متبوعش با فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) و جمعی از فرماندهان این قرارگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سردار سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) و جمعی از فرماندهان این قرارگاه طی امروز (دوشنبه ۱۰ آذرماه) خبر داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا سرلشکر عبداللهی، گزارشی از آمادگی رزمی و توان نیروهای مسلح ارائه و همچنین گزارشی از اقدامات نیروهای مسلح در ماه‌های اخیر به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و ضربات و خسارت‌هایی که نیروهای مسلح کشورمان به رژیم صهیونیستی وارد کردند را تشریح کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وی عنوان کرد، رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه خسارت‌های بسیار دیده و قدرت بازدارندگی آنها دچار آسیب پذیری شد است.

وی افزود: مطابق اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، آسیب پذیری دشمن بالاست و اگر تعرضی علیه کشورمان صورت بگیرد، حتماً پاسخ‌مان پشیمان کننده و قاطع خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: سرلشکر عبداللهی در ادامه به آمادگی‌ رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت و اظهار کرد، وضعیت آمادگی‌ و توان امروز نیروهای مسلح کشورمان خیلی بهتر از گذشته بوده و ما برای پاسخ به هرگونه تجاوز و تعرضی، آمادگی داریم ضربات محکم به دشمن وارد کنیم.

رضایی بیان کرد: همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست نقطه نظرات و دیدگاه های خودشان را بیان و بر حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح تاکید کردند؛ نمایندگان همچنین از ایثار، قدرت نمایی و دفاع جانانه نیروهای مسلح از کشور طی دوران جنگ ۱۲ روزه و تامین امنیت ملی کشور نیز قدردانی کردند.

وی افزود: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، تاکید کرد، ما انتظار داریم نیروهای مسلح در دفاع از کشور و در مقابله با تهدیدات پیش‌دستانه و بازدارنده عمل کنند و به شرارت‌های دشمن پاسخ سخت و عبرت آموز دهند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم گفت: می‌توان اذعان کرد بر اساس اظهارات و گزارش های ارائه شده در نشست امروز، اقتدار و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هر تجاوزی نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و قدرت دفاعی و تهاجمی کشورمان نسبت به گذشته بیشتر، بهتر و دقیق تر شده است. در واقع ما به لحاظ کمی و کیفی در طی این مدت، پیشرفت قابل توجهی داشته ایم و همینطور اشرافمان نسبت به دشمن و تحرکات آنها بسیار بالاست لذا قطعاً هرگونه شرارتی و شیطنتی از طرف دشمنان ملت ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبرو خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اکنون ما در حوزه منابع انسانی در ارتش و سپاه و همچنین در حوزه تجهیزات نسبت به گذشته قوی تر شده ایم و توان دفاعی‌مان از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور در اوج خود قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی