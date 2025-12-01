نشست مشترک کمیسیون امنیت با فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)/

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا سرلشکر عبداللهی، گزارشی از آمادگی رزمی و توان نیروهای مسلح ارائه و همچنین گزارشی از اقدامات نیروهای مسلح در ماه‌های اخیر به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و ضربات و خسارت‌هایی که نیروهای مسلح کشورمان به رژیم صهیونیستی وارد کردند را تشریح کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وی عنوان کرد، رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه خسارت‌های بسیار دیده و قدرت بازدارندگی آنها دچار آسیب پذیری شد است.

وی افزود: مطابق اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، آسیب پذیری دشمن بالاست و اگر تعرضی علیه کشورمان صورت بگیرد، حتماً پاسخ‌مان پشیمان کننده و قاطع خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: سرلشکر عبداللهی در ادامه به آمادگی‌ رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت و اظهار کرد، وضعیت آمادگی‌ و توان امروز نیروهای مسلح کشورمان خیلی بهتر از گذشته بوده و ما برای پاسخ به هرگونه تجاوز و تعرضی، آمادگی داریم ضربات محکم به دشمن وارد کنیم.

رضایی بیان کرد: همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست نقطه نظرات و دیدگاه های خودشان را بیان و بر حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح تاکید کردند؛ نمایندگان همچنین از ایثار، قدرت نمایی و دفاع جانانه نیروهای مسلح از کشور طی دوران جنگ ۱۲ روزه و تامین امنیت ملی کشور نیز قدردانی کردند.

وی افزود: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، تاکید کرد، ما انتظار داریم نیروهای مسلح در دفاع از کشور و در مقابله با تهدیدات پیش‌دستانه و بازدارنده عمل کنند و به شرارت‌های دشمن پاسخ سخت و عبرت آموز دهند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم گفت: می‌توان اذعان کرد بر اساس اظهارات و گزارش های ارائه شده در نشست امروز، اقتدار و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هر تجاوزی نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و قدرت دفاعی و تهاجمی کشورمان نسبت به گذشته بیشتر، بهتر و دقیق تر شده است. در واقع ما به لحاظ کمی و کیفی در طی این مدت، پیشرفت قابل توجهی داشته ایم و همینطور اشرافمان نسبت به دشمن و تحرکات آنها بسیار بالاست لذا قطعاً هرگونه شرارتی و شیطنتی از طرف دشمنان ملت ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبرو خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اکنون ما در حوزه منابع انسانی در ارتش و سپاه و همچنین در حوزه تجهیزات نسبت به گذشته قوی تر شده ایم و توان دفاعی‌مان از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور در اوج خود قرار دارد.