رحمانی فضلی:
استانهای ایران و چین باید پروژههای مشترک اقتصادی تعریف کنند
نماینده ویژه رئیسجمهور و سفیر ایران در چین بر ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی و برنامهریزی دقیق برای توسعه همکاریهای استانی میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانیفضلی، نماینده ویژه رئیسجمهور و سفیر ایران در چین، در پایان نشست سراسری استانداران در جمع خبرنگاران گفت: موضوع این جلسه، استفاده از توان، ظرفیت، امکانات و منابع موجود در استانهای ایران و چین بود تا بتوانیم با برقراری روابط مناسب اقتصادی، سرمایهگذاری و تجاری، پیوندی مؤثر میان استانهای دو کشور برقرار کنیم.
وی افزود: با توجه به منابع و امکانات موجود در چین، اختیارات استانهای آن کشور و همچنین سیاستهای جدید و پرتحرکی که در داخل کشور دنبال میشود و نیز اختیاراتی که به استانهای ما واگذار شده، میتوانیم این روابط را با کیفیت بیشتری تقویت کنیم و توسعه دهیم.
محوریت بخش خصوصی در پروژههای مشترک
رحمانیفضلی گفت: پیشنهادی داشتم که وزیر کشور نیز آن را تأیید کرد؛ بر اساس این پیشنهاد، استانداران باید با محوریت بخش خصوصی، حداقل دو یا سه طرح مهم سرمایهگذاری را تعریف کنند.
وی افزود: فعالیتهای تجاری از مسیرهای معمول خود انجام میشود و ما نیز وظیفه حمایت و تقویت آن را داریم؛ اما حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی نیازمند برنامهریزی دقیق و حداقل میانمدت است.
سفیر ایران در چین گفت: با تجربهای که استانداران در این حوزه دارند و با اراده رئیسجمهور و دولت، میتوانیم برای هر استان دو یا سه پروژه مشخص تعریف کنیم.
وی افزود: لازم است در کشور یک متولی برای این کار وجود داشته باشد که وزارت کشور این نقش را بر عهده خواهد داشت؛ در طرف مقابل نیز سفارتخانه ایران در چین متولی پیگیری خواهد بود.
رحمانیفضلی گفت: امیدواریم بتوانیم طرف چینی و طرف ایرانی را در کنار هم قرار دهیم تا سرمایهها، توانها و امکانات موجود فعال شود. این اقدامات میتواند موجب تقویت هرچه بیشتر روابط بین دو کشور شود.