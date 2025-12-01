خبرگزاری کار ایران
برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای در ایران

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای در ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با نام «سهند ۲۰۲۵» از امروز به مدت پنج روز و با حضور ۱۸ هیئت عالیرتبه از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای، به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت امور خارجه در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.  

غریب‌آبادی با اشاره به تجارب و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان در مقابله با هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، میزبانی از این رزمایش را اقدامی برای همسوسازی و ائتلاف‌سازی در راستای معماری جدید امنیت منطقه‌ای عنوان نمود.  

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته و تجارب ارزشمندی در مقابله با تمامی اشکال و ابعاد تروریسم دارد. این رزمایش، بستری برای انتقال و هم‌افزایی تجارب میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این جهت فراهم خواهد نمود.  

