پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی

« روز مجلس شورای اسلامی، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانون‌گذاری و نقش بی‌بدیل نمایندگان مردم در پاسداری از منافع ملّی و ترسیم مسیر پیشرفت کشور است.

بی‌تردید، همراهی و پشتیبانی مجلس در تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، نقش مهمی در ارتقای توانمندی‌های فراجا و تسهیل مأموریت‌های خطیر این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی داشته است. این تعامل سازنده، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت امنیت جامعه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیز به شمار می‌رود.

امید است با استمرار این همکاری و هم‌افزایی، شاهد اعتلای بیش از پیش نظام قانون‌گذاری، افزایش اقتدار ملی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشیم.

فراجا ضمن گرامیداشت این روز، مراتب تقدیر و تبریک خود را به نمایندگان محترم مجلس اعلام می‌کند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان»