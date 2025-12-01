پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی
فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، در پیام سردار" احمدرضا رادان" به مناسبت روز مجلس آمده است:
« روز مجلس شورای اسلامی، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانونگذاری و نقش بیبدیل نمایندگان مردم در پاسداری از منافع ملّی و ترسیم مسیر پیشرفت کشور است.
بیتردید، همراهی و پشتیبانی مجلس در تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای فراجا و تسهیل مأموریتهای خطیر این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی داشته است. این تعامل سازنده، سرمایهای ارزشمند برای تقویت امنیت جامعه و خدمترسانی بهتر به مردم عزیز به شمار میرود.
امید است با استمرار این همکاری و همافزایی، شاهد اعتلای بیش از پیش نظام قانونگذاری، افزایش اقتدار ملی و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشیم.
فراجا ضمن گرامیداشت این روز، مراتب تقدیر و تبریک خود را به نمایندگان محترم مجلس اعلام میکند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان»