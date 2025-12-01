خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت حاجی میرزایی به سقاب اصفهانی

رئیس دفتر رئیس جمهور درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی تسلیت گفت و برای آن بانوی مومنه رحمت و آرامش جاودانه مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی درگذشت همسر  سقاب اصفهانی را تسلیت گفت و از خدای متعال برای وی و همه بازماندگان معزز، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت کرد.

 

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای سقاب اصفهانی

با تاسف و اندوه، درگذشت همسر گرامی‌تان را به جناب‌عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند مهربان می‌خواهم روح آن بانوی مومنه را قرین رحمت و آرامش جاودانه نماید و برای شما و همه بازماندگان معزز، شکیبایی و تسلی خاطر عنایت کند. امید که الطاف الهی مرهمی بر دل‌های داغدارتان باشد.

محسن حاجی‌میرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهور

 

انتهای پیام/
