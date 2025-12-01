پیام تسلیت حاجی میرزایی به سقاب اصفهانی

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای سقاب اصفهانی

با تاسف و اندوه، درگذشت همسر گرامی‌تان را به جناب‌عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند مهربان می‌خواهم روح آن بانوی مومنه را قرین رحمت و آرامش جاودانه نماید و برای شما و همه بازماندگان معزز، شکیبایی و تسلی خاطر عنایت کند. امید که الطاف الهی مرهمی بر دل‌های داغدارتان باشد.

محسن حاجی‌میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهور