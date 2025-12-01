پیام تسلیت حاجی میرزایی به سقاب اصفهانی
رئیس دفتر رئیس جمهور درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی تسلیت گفت و برای آن بانوی مومنه رحمت و آرامش جاودانه مسئلت کرد.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی درگذشت همسر سقاب اصفهانی را تسلیت گفت و از خدای متعال برای وی و همه بازماندگان معزز، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت کرد.
متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای سقاب اصفهانی
با تاسف و اندوه، درگذشت همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند مهربان میخواهم روح آن بانوی مومنه را قرین رحمت و آرامش جاودانه نماید و برای شما و همه بازماندگان معزز، شکیبایی و تسلی خاطر عنایت کند. امید که الطاف الهی مرهمی بر دلهای داغدارتان باشد.
محسن حاجیمیرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهور