نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران در روز ۱۱ آذر
فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۵ شهرستان، در روز ۱۱ آذر ماه بهصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روز سهشنبه ۱۱ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد:
«اولویت با گروههای حساس و همکاران خانم (دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است.
همچنین در سایر استانها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.»