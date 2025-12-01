خبرگزاری کار ایران
نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران در روز ۱۱ آذر

فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۵ شهرستان، در روز ۱۱ آذر ماه به‌صورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: 

«اولویت با گروه‌های حساس و همکاران خانم (دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است.

همچنین در سایر استان‌ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.»

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
