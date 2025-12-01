خبرگزاری کار ایران
معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

دانش هسته‌ای مورد نیاز بشر است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: علم و دانش هسته‌ای، علمی است که ثروت تولید می‌کند؛ دانش هسته‌ای برای زیست و جامعه ما در بخش های مختلف مورد نیاز است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در جمع خبرنگاران گفت: پس از بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای، دیدگاه بنده به کاربردهای مهم این صنعت تغییر کرد؛ بر این اساس باید گفت یکی از دانش‌ها و فناوری‌های مورد نیاز بشر را می‌توان دانش هسته‌ای دانست.

وی افزود: علم و دانش هسته‌ای، علمی است که تولید ثروت می‌کند؛ دانش هسته‌ای برای زیست و جامعه کنونی ما بسیار مورد نیاز است. برخی از افراد به دلیل تبلیغات دشمن تصور اشتباهی از فناوری هسته‌ای دارند، در حالی که این‌گونه نیست. دستاوردهای صنعت هسته‌ای در زندگی افراد و جامعه مؤثر است و در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، غربالگری نوزادان، تشخیص و درمان سرطان با استفاده از رادیوداروها، ساخت شتاب‌دهنده‌های صنعتی، استریل‌سازی ابزارها و وسایل در پزشکی و دیگر حوزه‌ها از دانش و فناوری هسته‌ای استفاده می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید توجه داشت همان‌گونه که حوزه پزشکی از تخصص‌های مختلف تشکیل شده، فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی نیز نقش مؤثری در حوزه‌های گوناگون دارند و در زندگی افراد و جامعه مؤثرند. دانش هسته‌ای علاوه بر فراهم ساختن سلامت بشر، سبب ارتقای کیفیت محیط‌زیست و هوا نیز می‌شود.

وی گفت: فناوری هسته‌ای، علمی است که در لبه دانش قرار دارد. نمی‌شود بشر را از داشتن این فناوری صلح‌آمیز منع کرد؛ در واقع آنچه بیشتر تبلیغ می‌شود این است که ما فاقد این دانش باشیم. غنی‌سازی از جمله مواردی است که می‌تواند سایر رشته‌ها و نیز عرصه‌های مختلف علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

قائم‌پناه با بیان اینکه بنده با نقش مؤثر دانش و فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی و سلامت افراد جامعه آشنایی دارم و باید بگویم که این دانش جزو واجبات زندگی افراد جامعه است، اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران اقدامات مؤثری در زمینه پرتودرمانی انجام داده و این روش درمانی بسیار مؤثر است. خوشبختانه اکنون درمان زخم‌های دیابت با تکیه بر دانش هسته‌ای و روش مدرن پلاسماتراپی در کشور ممکن شده و این روش بسیار مؤثر است.

وی گفت: بنده دوست دارم افراد مختلف جامعه نیز از آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای در این نمایشگاه بازدید کنند و در جریان چنین توانمندی‌هایی قرار گیرند. باید دانش و فناوری هسته‌ای را به‌درستی به مردم معرفی کنیم.

