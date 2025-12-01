خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب مدال طلای بانوی کاراته‌کار ایران در مسابقات جهانی قاهره

پیام تبریک پزشکیان در پی کسب مدال طلای بانوی کاراته‌کار ایران در مسابقات جهانی قاهره
رئیس‌جمهور در پیامی درخشش و کسب مدال طلای آتوسا گلشادنژاد در رقابت‌های جهانی کاراته قاهره، را تبریک گفت و آن را نمادی از شایستگی، توانمندی و همت بانوان ایرانی در عرصه‌های جهانی دانست.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک درخشش مقتدرانه و کسب مدال طلای ارزشمند آتوسا گلشادنژاد در رقابت‌های جهانی قاهره، ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف ایران عنوان کرد و افزود‌: این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصه‌های مختلف، شایستگی‌های خود را برای ایستادن در بالای سکوهای جهانی ثابت کرده‌اند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :‌

بسم الله الرحمن الرحیم

دختر عزیزم سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد

درخشش مقتدرانه شما و کسب مدال طلای ارزشمند در رقابت‌های جهانی قاهره و نیز ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف کشورمان است.

این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصه‌های مختلف، شایستگی‌های خود را برای ایستادن در بالای سکوهای جهانی ثابت کرده‌اند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات مربیان، کادر فنی و خانواده محترمتان، این قهرمانی غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و برای شما و همه ورزشکاران پرتلاش کشورمان، آرزوی تندرستی، سربلندی و درخشش روزافزون در میادین ورزشی را دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
