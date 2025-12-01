خبرگزاری کار ایران
در پی وقوع سیل و رانش زمین در اندونزی صورت گرفت؛

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی
کد خبر : 1721505
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت اندونزی به خاطر وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان این کشور ، آمادگی همه جانبه ایران را برای ارائه کمک های بشردوستانه و امدادی به مردم مناطق آسیب دیده اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام خود به پرابوو سوبیانتو رئیس جمهور اندوزی با تسلیت جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان این کشور در پی وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، ابراز امیدواری کرد با عنایت پروردگار هر چه سریع‌تر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به حالت عادی برگردد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای پرابوو سوبیانتو

رئیس جمهور محترم اندونزی

وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان آن کشور دوست و برادر، موجب تاثر خاطر اینجانب شد.

به نمایندگی از دولت و ملت ایران، این رخداد ویرانگر را به جناب‌عالی و مردم اندونزی تسلیت می‌گویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل طلب می‌کنم.

دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همه‌جانبه خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و امدادی به مردم مناطق آسب‌دیده اعلام می‌دارد و امیدوار است با عنایت پروردگار هرچه سریع‌تر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به جالت عادی برگردد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
