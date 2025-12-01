خبرگزاری کار ایران
۴ عضو حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان منصوب شدند

رئیس جمهور با صدور حکمی حامد تقدیری، سید محمد بطحائی، ابراهیم نورمحمدی و فاطمه قاسم‌پور را به‌عنوان اعضای حقیقی جدید شورای عالی نوجوانان و جوانان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب حجت‌الاسلام حامد تقدیری، سیدمحمد بطحائی، ابراهیم نورمحمدی، فاطمه قاسم‌پور به عنوان اعضای حقیقی جدید شورای عالی نوجوانان و جوانان، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در فراهم نمودن زمینه‌های رشد و تقویت مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف کشور و پیشبرد اهداف عالیه آن شورا مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حامد تقدیری

جناب آقای سیدمحمد بطحائی

جناب آقای ابراهیم نورمحمدی

سرکار خانم فاطمه قاسم‌پور

در اجرای بند (۲۴) و تبصره (۲) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب ۸ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه جلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ آن شورا و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، سرکار عالی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان عضو شورای عالی نوجوانان و جوانان، منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در فراهم نمودن زمینه‌های رشد و تقویت مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف کشور و پیشبرد اهداف عالیه آن شورا مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب / سرکار عالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
