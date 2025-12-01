با صدور دستوری صورت گرفت؛
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان کامران فانی
رئیس جمهور، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود کامران فانی کرد.
کامران فانی، نویسنده، مترجم و نسخهپژوه برجسته کشورمان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع است که از چندی قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است.
با توجه به سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه ملی، رئیس جمهور ضمن آرزوی بهبود و سلامتی برای وی، رئیس کتابخانه ملی را مامور رسیدگی به امور مربوط به درمان، نگهداری و بهبود ایشان کرد.