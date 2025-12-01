خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با صدور دستوری صورت گرفت؛

ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان کامران فانی

ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان کامران فانی
کد خبر : 1721389
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود کامران فانی کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، غلامرضا امیرخانی، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود کامران فانی نویسنده برجسته کشورمان کرد.

کامران فانی، نویسنده، مترجم و نسخه‌پژوه برجسته کشورمان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع است که از چندی قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

با توجه به سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه ملی، رئیس جمهور ضمن آرزوی بهبود و سلامتی برای وی، رئیس کتابخانه ملی را مامور رسیدگی به امور مربوط به درمان، نگهداری و بهبود ایشان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی