در پیامی؛

مخبر به سقاب اصفهانی تسلیت گفت

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت همسر دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رییس‌جمهور را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت همسر دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رییس‌جمهور را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور

با کمال تأسف و تأثر، حادثه دلخراش  درگذشت همسر گرامی‌تان موجب اندوه عمیق گردید. تحمل این سانحه ناگوار جز با عنایات الهی میسر نمی‌گردد.

ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت و تأثر عمیق این‌جانب را پذیرا باشید. 

از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای فرزندان عزیز و مجروحان این حادثه شفای عاجل و برای جناب‌عالی و خانواده محترم، صبر و بردباری مسئلت می‌نمایم.

امید است لطف و حکمت الهی، تسکین‌بخش این مصیبت جانکاه و مایه آرامش دل‌های داغدار باشد. 

محمد مخبر

انتهای پیام/
