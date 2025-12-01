در پیامی؛
مخبر به سقاب اصفهانی تسلیت گفت
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت همسر دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رییسجمهور را تسلیت گفت.
متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:
جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیسجمهور
با کمال تأسف و تأثر، حادثه دلخراش درگذشت همسر گرامیتان موجب اندوه عمیق گردید. تحمل این سانحه ناگوار جز با عنایات الهی میسر نمیگردد.
ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت و تأثر عمیق اینجانب را پذیرا باشید.
از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای فرزندان عزیز و مجروحان این حادثه شفای عاجل و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و بردباری مسئلت مینمایم.
امید است لطف و حکمت الهی، تسکینبخش این مصیبت جانکاه و مایه آرامش دلهای داغدار باشد.
محمد مخبر