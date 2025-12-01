خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش ایران به حضور جنگنده‌ها در عراق/ به ما هشداری داده نشده است

واکنش ایران به حضور جنگنده‌ها در عراق/ به ما هشداری داده نشده است
کد خبر : 1721383
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: به ما هشداری داده نشده است و گفت‌وگو با ترکیه و عربستان درباره تحولات بین‌المللی بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در خصوص حضور جنگنده‌های آمریکایی در عراق و تحولات منطقه و اظهارات نتانیاهو درباره بحران جدید در خاورمیانه گفت: به ما هشداری داده نشده است و گفت‌وگو با ترکیه و عربستان درباره تحولات بین‌المللی بود. در هر گفت‌وگو درباره جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ‌افروزی این رژیم بحث می‌شود.

وی یادآور شد: در مورد تهدیدها و بحث‌ها درباره بحران و جنگ باید بگویم که رژیم صهیونیستی ماهیتش بحران‌سازی است و در این هشت دهه مدام در حال تزریق بحران به محیط پیرامونی بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کل منطقه نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی اجماع دارد. ما در همه شرایط آماده هستیم و با تجربه حماسه ایرانیان در دفاع از کیان ایران، حتماً برای هر پیش‌آمدی آماده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم رؤیاسازی‌های رژیم صهیونیستی محقق شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی