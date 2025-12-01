واکنش ایران به حضور جنگندهها در عراق/ به ما هشداری داده نشده است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: به ما هشداری داده نشده است و گفتوگو با ترکیه و عربستان درباره تحولات بینالمللی بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در خصوص حضور جنگندههای آمریکایی در عراق و تحولات منطقه و اظهارات نتانیاهو درباره بحران جدید در خاورمیانه گفت: به ما هشداری داده نشده است و گفتوگو با ترکیه و عربستان درباره تحولات بینالمللی بود. در هر گفتوگو درباره جنایات رژیم صهیونیستی و جنگافروزی این رژیم بحث میشود.
وی یادآور شد: در مورد تهدیدها و بحثها درباره بحران و جنگ باید بگویم که رژیم صهیونیستی ماهیتش بحرانسازی است و در این هشت دهه مدام در حال تزریق بحران به محیط پیرامونی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: کل منطقه نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی اجماع دارد. ما در همه شرایط آماده هستیم و با تجربه حماسه ایرانیان در دفاع از کیان ایران، حتماً برای هر پیشآمدی آمادهایم و اجازه نمیدهیم رؤیاسازیهای رژیم صهیونیستی محقق شود.»