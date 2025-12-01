شناور کردستان به مثابه یک شهر بندری شناور است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پایگاه شناور «کُردستان» میتواند بیش از یک تا دو سال در عمق دریا مستقر باشد و نیازمندیهای آبی، سوختی، غذایی و درمانی را تأمین کند.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در گفتوگویی، با اشاره به دو مأموریت اصلی این نیرو، اظهار داشت: اجراییکردن سیاستهای نُهگانه ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا در حوزه توسعه دریامحور و حضور پایدار در عمق اقیانوسها از اولویتهای ماست؛ برای این منظور، پایگاه شناور «کُردستان» طراحی و الحاق شد و ناوشکن «سهند» نیز پس از بازسازی، با توانمندیهای بسیار بالا به ناوگان بازگشت.
دریادار ایرانی با تأکید بر تجربیات عملیات ناوگروه ۸۶ در سال ۱۴۰۲ و ضرورت پشتیبانی از دریانوردان، در تشریح عملکرد پایگاه شناور «کُردستان» افزود: این شناور میتواند بیش از یک تا دو سال در عمق دریا مستقر باشد و نیازمندیهای آبی، سوختی، غذایی و درمانی را تأمین کند. «کُردستان» مجهز به بیمارستان، تجهیزات پروازی، سیستمهای دفاعی و امکانات رفاهی برای اقامت طولانیمدت نیروهاست و در واقع نقش یک شهر بندری شناور را ایفا میکند.
فرمانده نداجا با بیان اینکه در محیطهای اقیانوسی، رفتن با ناخدا و برگشتن با خداست، عنوان کرد: در این شرایط سخت، فناوری روز حرف اول را میزند. خوشبختانه امروز همه فناوریهای موردنیاز در حوزه سطح، زیرسطح و هوابرد در داخل کشور تولید میشود.
وی ادامه داد: حتی در بخش بهداشت و درمان، با بهرهگیری از سامانههای تلهمدیسین، دسترسی به تمام ظرفیت تخصصی پزشکی کشور در عمق اقیانوس فراهم است.
دریادار ایرانی درباره تأثیر این توانمندسازیها بر قدرت دریایی کشور گفت: این حضور پایدار در دریا، نوعی قلمروسازی دریایی مبتنی بر دانش و صنعت بومی است و پیام آن به جهانیان این است که جمهوری اسلامی ایران به سطحی از فناوری رسیده که میتواند خود را در خشنترین محیطهای دریایی مدیریت کند. همین حضور و عبور از طوفانهای سهمگین، یک پرستیژ ملی ایجاد میکند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با تجلیل از مجاهدتهای نیروی دریایی ارتش، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات گامی در جهت تحقق آرمانهای شهدا و تأمین رضایت مردم عزیز ایران باشد.