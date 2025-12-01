تصویب کلیات اصلاح قانون شهرهای جدید در کمیسیون عمران

به گزارش ایلنا، عباس صوفی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستور نخست جلسه مربوط به بررسی لایحه دولت درباره اصلاح نحوه صدور بارنامه برای خودروهای باری و ساماندهی فرایندهای حمل‌ونقل جاده‌ای با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی بود. برخی بندهای این لایحه در کمیسیون تصویب شد اما چند بند دیگر با ابهام و اختلاف‌نظر همراه بود و برای بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.

صوفی درباره دستور دوم جلسه گفت: کمیسیون وارد بررسی طرح اصلاح ماده سوم اصلاحی قانون ایجاد شهرهای جدید شد؛ طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شده و هدف اصلی آن کنترل بارگذاری، مدیریت تراکم جمعیتی و ساماندهی طرح‌های جامع شهرهای جدید بوده و که پس از بحث و بررسی کلیات این طرح در کمیسیون عمران به تصویب رسید.

وی افزود: طبق این اصلاحیه، تهیه و اجرای طرح‌های جامع شهرهای جدید پس از دریافت موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت انجام می‌شود، اما تأیید نهایی این طرح‌ها همچنان برعهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، «آیین‌نامه ارتقای کیفی تأسیس و توسعه شهرهای جدید» را تدوین و ابلاغ کند. این آیین‌نامه باید شاخص‌هایی مانند تراکم جمعیتی، تراکم ناخالص مطلوب و معیارهای مرتبط با مناطق مختلف کشور را مشخص کرده و گزارش آن به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حوزه کنترل تراکم و بارگذاری شهرهای جدید بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهادها در متن نهایی طرح اعمال شود.

