صوفی خبر داد:

تصویب کلیات اصلاح قانون شهرهای جدید در کمیسیون عمران

تصویب کلیات اصلاح قانون شهرهای جدید در کمیسیون عمران
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس از بررسی بخشی از لایحه دولت درباره اصلاح مقررات صدور بارنامه و همچنین تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ایجاد شهرهای جدید خبر داد و گفت: این طرح با هدف کنترل تراکم، مدیریت بارگذاری و به‌روزرسانی ضوابط طرح‌های جامع شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عباس صوفی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستور نخست جلسه مربوط به بررسی لایحه دولت درباره اصلاح نحوه صدور بارنامه برای خودروهای باری و ساماندهی فرایندهای حمل‌ونقل جاده‌ای با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی بود. برخی بندهای این لایحه در کمیسیون تصویب شد اما چند بند دیگر با ابهام و اختلاف‌نظر همراه بود و برای بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.

صوفی درباره دستور دوم جلسه گفت: کمیسیون وارد بررسی طرح اصلاح ماده سوم اصلاحی قانون ایجاد شهرهای جدید شد؛ طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شده و هدف اصلی آن کنترل بارگذاری، مدیریت تراکم جمعیتی و ساماندهی طرح‌های جامع شهرهای جدید بوده و که پس از بحث و بررسی کلیات این طرح در کمیسیون عمران به تصویب رسید.

وی افزود: طبق این اصلاحیه، تهیه و اجرای طرح‌های جامع شهرهای جدید پس از دریافت موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت انجام می‌شود، اما تأیید نهایی این طرح‌ها همچنان برعهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، «آیین‌نامه ارتقای کیفی تأسیس و توسعه شهرهای جدید» را تدوین و ابلاغ کند. این آیین‌نامه باید شاخص‌هایی مانند تراکم جمعیتی، تراکم ناخالص مطلوب و معیارهای مرتبط با مناطق مختلف کشور را مشخص کرده و گزارش آن به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حوزه کنترل تراکم و بارگذاری شهرهای جدید بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهادها در متن نهایی طرح اعمال شود.

 

