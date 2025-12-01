جزئیات نشست کارگروه کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت

به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۰ آذر ماه) کارگروه کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: در این نشست که با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون مشترک و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تشکیل شد، موارد ارجاعی از کمیسیون مشترک به کارگروه، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست، آخرین پیشنهادات دستگاه های اجرایی ذی ربط در رابطه به این لایحه و موضوعات بررسی شده اخذ شد و نمایندگان نقطه نظرات خود را در رابطه با لایحه و پیشنهادات دستگاه های اجرایی ارائه کردند.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۹ تیر ماه با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند؛ از این رو کمسیون مشترکی با ۲۳ عضو از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل و اعضا و هیأت رئیسه این کمیسیون نیز انتخاب شدند.

