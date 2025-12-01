به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار محمد پورکلهر، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش، اظهار کرد: آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، روز جمعه، مورخ ۱۴ آذر همزمان در تهران و ۲۵ حوزه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده، با بیان اینکه آزمون مذکور با نظارت نمایندگان اعزامی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد اظهار کرد: کارت ورود به جلسه آزمون نیز از امروز، دوشنبه، دهم آذر از طریق وبگاه گزینش آجا در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

معاون نیروی انسانی ارتش تصریح کرد: نتایج آزمون ورودی در هفته سوم آذر ماه سال جاری اعلام و از داوطلبان جهت انجام فرایند گزینش و مصاحبه، از ۲۵ آذر الی ۱۵ بهمن دعوت به عمل خواهد آمد

