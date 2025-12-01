خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون نیروی انسانی ارتش:

آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش، ۱۴ آذر برگزار می‌شود

آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش، ۱۴ آذر برگزار می‌شود
کد خبر : 1721368
لینک کوتاه کپی شد.

معاون نیروی انسانی ارتش از برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش در روز جمعه، مورخ ۱۴ آذرماه در تهران و ۲۵ حوزه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار محمد پورکلهر، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش، اظهار کرد: آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، روز جمعه، مورخ ۱۴ آذر همزمان در تهران و ۲۵ حوزه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده، با بیان اینکه آزمون مذکور با نظارت نمایندگان اعزامی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد اظهار کرد: کارت ورود به جلسه آزمون نیز از امروز، دوشنبه، دهم آذر از طریق وبگاه گزینش آجا در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

معاون نیروی انسانی ارتش تصریح کرد: نتایج آزمون ورودی در هفته سوم آذر ماه سال جاری اعلام و از داوطلبان جهت انجام فرایند گزینش و مصاحبه، از ۲۵ آذر الی ۱۵ بهمن دعوت به عمل خواهد آمد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی