به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ گفت: «منطقه کماکان مهم‌ترین مسئله‌اش، تهدید ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل علیه لبنان و سوریه است. علیرغم آتش‌بس در لبنان و غزه، موارد نقض به‌شدت در حال افزایش است و صدها بار آتش‌بس نقض شده است. در غزه، موارد نقض نزدیک به ۶۰۰ مورد رسیده است. هر نقضی هم با کشتار انسان‌های بی‌گناه همراه است. متاسفانه مجامع بین‌المللی نتوانستند اقدامات موثری را انجام دهند.»

وی درباره اقدامات آمریکا علیه صلح جهانی گفت: واقعیت امر این است که آمریکا تبدیل به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی شده است. استفاده از زور عریان را از سوی آمریکا در ونزوئلا شاهدیم. اعلام بسته بودن فضای هوایی یک کشور اقدامی بی‌سابقه است که نقض‌کننده حقوق بین‌الملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: با توجه به تهدید آمریکا علیه کشورهای آفریقایی و اعلام اینکه حق ندارند در گروه ۲۰ شرکت کنند و اقدامات در منطقه ما و حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی و همه این‌ها، شورای امنیت باید اقدامات آمریکا را مغایر صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد. اقدام آمریکا دارد به الگویی برای برخی دیگر از بازیگران تبدیل می‌شود. ضرر این وضعیت متوجه تک‌تک دولت‌ها خواهد بود.

وی در رابطه با سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان و افشاگری مبنی بر اینکه آمریکا در ساخت داعش دست داشته است، گفت: سفر معاون وزیر امور خارجه عربستان در ادامه روندی است که حدود دو سال قبل شروع شد و روند ارتباطات ایران و عربستان رو به رشد بوده است و این سفر هم در همین راستا بوده است. درباره موضوعات منطقه‌ای، فلسطین و لبنان تبادل نظر شد. این روندی است که هر دو کشور مصمم به ادامه آن هستند و به تقویت ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: همچنین این افشاگری جدید نیست و قبلاً نیز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در دوره جو بایدن و رئیس‌جمهور فعلی آمریکا اعلام کرده‌اند که آمریکا خود ایجادکننده داعش بوده و در تشکیل تروریست تکفیری در خاورمیانه نقش اساسی ایفا کرده است.

بقایی در خصوص تروریستی اعلام شدن توسط استرالیا گفت: مواضع ما روشن است و اقدام استرالیا هیچ مبنای حقوقی ندارد و صرفاً در راستای اقدامی است که چند ماه قبل انجام دادند و احتمالاً بر اساس یک بهانه و اطلاعات غلطی است که به آن‌ها داده شده و سطح روابط را کاهش دادند. در این مدت هم مقامات رسمی استرالیا رسماً اعلام کردند در هیچ‌یک از اقداماتی که علیه اهداف یهودی بوده، ایران مشارکتی نداشته است. این اقدام استرالیا باج‌دهی به رژیم صهیونیستی است. ما به همه کشورها هشدار می‌دهیم که این اقدامات رژیم صهیونیستی را در نظر داشته باشند. اخیراً اتهامات مضحکی در خصوص آفریقا مطرح شده است که مشابه ادعاهایی است که در خصوص مکزیک مطرح شد.

بقایی در خصوص گفت‌وگوی عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین سفر به فرانسه گفت: سفر وزیر خارجه به فرانسه به دعوت همتای فرانسوی برای گفت‌وگو درباره موضوعات دوجانبه و تحولات بین‌المللی برگزار شد. طبیعی است که موضوع هسته‌ای هم یکی از موضوعات باشد. این گفت‌وگو در این دوره از سفر منحصراً با فرانسه بود و تعاملات ما با مسئول سیاست خارجی اروپا ادامه داشته است و نمی‌توان گفت مرتبط بود و از قبل قرار بود این تماس انجام شود. در گفت‌وگو با خانم کالاس درباره مباحث در فرانسه بحث‌هایی هم مطرح شد.

وی در رابطه با سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران گفت: هماهنگی‌ها ادامه دارد و اصل سفر هماهنگ شده است، هنوز زمان دقیق آن معلوم نیست. درباره مقابله با تروریسم، موضع اصولی ما این است که تروریسم در هر کجا محکوم است. وزیر امور خارجه نکته‌ای مطرح کردند که آن منطقه بدون تروریست بود. ما باید با نگاه جامع‌تر آن را به منطقه‌ای بدون تروریست تبدیل کنیم و در این مورد دو وزیر هم‌نظر هستند که همکاری‌ها باید تقویت شود.

بقایی در رابطه با آتش‌بس لبنان و نقض آن توسط رژیم صهیونیستی گفت: اساساً معروف است که اسرائیل وارد آتش‌بس می‌شود تا آن را نقض کند. رقم ده‌هزار بار نقض آتش‌بس هم توسط گزارشگر سازمان ملل تاکنون گفته شده است و عملاً آتش‌بسی وجود ندارد. طرف اسرائیلی به هیچ قولی وفادار نیست و صرفاً از این وضعیت برای حملات بیشتر در لبنان و کشتار مردم لبنان استفاده کرده است. رژیم، توسعه و رفاه شهروندان لبنانی را هدف قرار داده و این وضعیت مسئولیت ضامنان آتش‌بس را بیشتر می‌کند. آنان هیچ اقدام درخوری انجام نداده‌اند.

وی درباره اقدام علیه اتباع ایرانی و ۱۹ کشور دیگر توسط آمریکا گفت: تا جایی که به ما مربوط می‌شود، وظیفه داریم از اتباع ایرانی دفاع کنیم. این یک نمود دیگر از غلبه نگاه نژادپرستانه در سامانه حکمرانی آمریکا است و نشان می‌دهد اتباع ۲۰ کشور وجه‌المصالحه دعواهای سیاسی در داخل آمریکا قرار گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: کاری که ایران دارد انجام می‌دهد، تمرکز بر بهره‌برداری از حقی است که توسط توافقنامه منع اشاعه به ایران داده شده است. این مسئله بر ما تحمیل شده است و به‌صورت طبیعی این موضوع به‌عنوان مشکل، هیچ موضوعیتی ندارد و صحبت از بن‌بست وجاهتی ندارد.

بقایی گفت: طرف‌های مقابل باید از اعمال زور خودداری کنند. راه‌حل برای اینکه موضوع هسته‌ای ایران به‌عنوان یک مسئله مطرح نباشد، این است که حق ایران باید طبق معاهده عدم اشاعه پذیرفته شود و متعرض ایران نشوند. ایران همان‌طور که تکالیفی را پذیرفته، مصمم به استفاده از حق خود است و در هر مذاکره‌ای بر آن تأکید شده است.

بقایی درباره دلیل اصلی سفر معاون وزیر امور خارجه عربستان به ایران گفت: این موضوع در دستورکار ثابت دستگاه دیپلماسی با کشورهای منطقه از جمله عربستان است. نمی‌توانیم بگوییم عربستان بین ایران و حاکمان جدید سوریه واسطه است. با همه کشورها گفت‌وگو داریم؛ نه با هدف ایجاد کانال، بلکه برای اینکه از دیدگاه‌های یکدیگر درباره وضعیت پیشِ‌رو مطلع شویم.

وی درباره اظهاراتی مبنی بر مداخله در امور داخلی لبنان گفت: بی‌معناست؛ ما هیچ مداخله‌ای در امور داخلی لبنان نداریم و موضوعات لبنان مربوط به خود لبنانی‌هاست. متوجه وضعیت سخت لبنان در همسایگی با یک رژیم صهیونیستی هستیم. لبنان روزانه با حملات این رژیم مواجه است و همبستگی خود را با لبنان اعلام می‌کنیم و از مقاومت لبنان برای دفاع از خود در برابر تعرض و تجاوز خارجی حمایت کرده‌ایم. این اصل اساسی است که هر کشور عضو سازمان ملل می‌تواند چنین موضعی داشته باشد. طرف‌هایی که در امور لبنان مداخله می‌کنند، کسانی هستند که برای لبنان و اجزای مختلف تشکیل‌دهنده جامعه لبنان و دولت لبنان تعیین تکلیف می‌کنند و ضرب‌الاجل می‌گذارند. ایران نشان داده همواره مسیر دوستی و حمایت از مردم لبنان را دنبال کرده و کماکان به این مسیر ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره گفت‌وگو با سه کشور اروپایی گفت: رویکرد ما ثابت بوده و همیشه گفته‌ایم که مذاکره‌ای معنادار است که طرف‌های مربوط، حقوق و نگرانی‌های مشروع یکدیگر را به رسمیت بشناسند. اقدامات تقابلی همیشه مانع پیشبرد مذاکرات بوده است. اقدام تقابلی را ما انجام نداده‌ایم؛ این اروپایی‌ها بودند که در شورای امنیت و شورای حکام، مسیر مذاکرات را با بن‌بست مواجه کردند. سه کشور اروپایی تحت تأثیر و فشار آمریکا، تعهدات خود نسبت به برجام را کنار گذاشته و مرتکب اقداماتی شدند که به هیچ عنوان کمک‌کننده به مسیر مذاکرات نبوده است.

بقایی عنوان کرد: اینکه با کشوری گفت‌وگو داشته باشیم به این معنا نیست که مسیر مذاکراتی آغاز شده است. با کشورهای اروپایی رابطه دیپلماتیک داریم و همیشه از گفت‌وگو و تبادل نظر استقبال کرده‌ایم و این کارویژه دستگاه دیپلماسی است و از دل این رفت‌وآمدها و گفت‌وگوها ممکن است مسیرهایی باز شود. این سفر به فرانسه و تماس تلفنی با کایا کالاس در راستای مشورت‌هایی است که ایران با سه کشور اروپایی و خانم کالاس داشته و به این روند ادامه خواهیم داد.

وی درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری و در پاسخ به این سؤال که چرا آقای عراقچی دیداری با ایشان نداشتند، تصریح کرد: منافع ملی ایران، حمایت از اتباع است؛ لذا ما حمایت از اتباع خود را در راستای منافع ملی می‌بینیم. دیدار صورت گرفته است و ایشان به‌صورت مشروط آزاد شدند. دیداری در این سفر انجام شد و امیدواریم روندی که آغاز شده است منجر به بازگشت ایشان شود.

وی در خصوص حضور جنگنده‌های آمریکایی در عراق و تحولات منطقه و اظهارات نتانیاهو درباره بحران جدید در خاورمیانه گفت: به ما هشداری داده نشده است و گفت‌وگو با ترکیه و عربستان درباره تحولات بین‌المللی بود. در هر گفت‌وگو درباره جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ‌افروزی این رژیم بحث می‌شود. در مورد تهدیدها و بحث‌ها درباره بحران و جنگ باید بگویم که رژیم صهیونیستی ماهیتش بحران‌سازی است و در این هشت دهه مدام در حال تزریق بحران به محیط پیرامونی بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کل منطقه نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی اجماع دارد. ما در همه شرایط آماده هستیم و با تجربه حماسه ایرانیان در دفاع از کیان ایران، حتماً برای هر پیش‌آمدی آماده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم رؤیاسازی‌های رژیم صهیونیستی محقق شود.»



بقایی درباره سخنان اروپایی‌ها برای آغاز مذاکره با آمریکا گفت: تکرار یک گزاره مبنی بر آمادگی برای مذاکرات، تغییری در واقعیت امر که این است که طرف مقابل برای مذاکره آماده نیست، ایجاد نمی‌کند. اروپایی‌ها خودشان قائل به این نیستند که می‌توانند نقش مستقل ایفا کنند و از توانمندی لازم برخوردار نیستند. به این جمله بیشتر باید به‌عنوان یک موضوع تبلیغاتی نگاه کرد تا موضعی که عملی و مبتنی بر حسن نیت باشد.



وی درباره مقاله‌ای با موضوع فروپاشی رژیم عدم اشاعه گفت: این بیان واقعیت است که خود آمریکا بزرگ‌ترین چالش در برابر صیانت از رژیم منع اشاعه است. اینکه شما چشمتان را نسبت به طرفی که دارای مجموعه عظیمی از تسلیحات کشتار جمعی است و در حال ارتکاب جنایت است، ببندید؛ از آن طرف خود آمریکا گفته آزمایش‌های هسته‌ای را از سر می‌گیرد و مهم‌تر اینکه اقداماتی که آمریکا در ناامن‌سازی جهان انجام می‌دهد و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده این واقعیت است که خود آمریکا بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر رئیس بانک مرکزی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به افغانستان گفت: این سفر انجام شد و مهم بود. قبل از آن گفت‌وگوهای خوبی بین حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با طرف‌های افغانستانی انجام شده بود. رابطه ما با افغانستان از جهات مختلف اهمیت دارد و یکی از مباحث، همکاری‌های تجاری است. پیشنهاداتی از گذشته مطرح بوده که با ایجاد بازارچه مرزی و تسهیل روند گمرکی، مسیر همکاری‌ها تقویت شود. سفر رئیس بانک مرکزی هم در همین چارچوب بوده است.



بقایی در خصوص بازرسی‌ها و تعامل با آژانس گفت: تکلیف روشن است. ما در رابطه با بازرسی از مراکز هسته‌ای که زیرنظر آژانس است، همه برنامه‌هایمان زیرنظر آژانس بوده است. آژانس باید کسانی را مسئول بداند که مسبب این وضعیت هستند. همه سایت‌های ایران تحت نظر آژانس بود و تجاوز نظامی و اقدام مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث این وضعیت شد. آژانس باید این‌ها را مورد بازخواست قرار دهد.

وی تاکید کرد: حتی آژانس و شورای امنیت یک بیانیه ساده در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر نکردند. در چنین موقعیتی آژانس نمی‌تواند مدعی باشد. ضمن اینکه نشت مواد رادیواکتیو خطرناک است و نمی‌توان بازرسی انجام داد. همچنین شیوه‌نامه‌ای برای این وضعیت وجود ندارد. هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که تأسیسات یکی از اعضای آژانس مورد حمله قرار بگیرد.

بقایی درباره ارزیابی وزارت امور خارجه از مسیر ریلی ایران-چین و دستاوردهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده آن گفت:این مسیر برای ما بسیار مهم است و همه کشورهایی که در این مسیر ذی‌مدخل هستند، خوشبختانه نظر مشترک دارند برای اینکه اقداماتشان را تسریع بکنند در جهت عملیاتی کردن این مسیر. همکاران ما هم در وزارت امور خارجه و هم در وزارت راه با طرف‌های چینی در تماس هستند، گفت‌وگوهای خوبی هم اخیراً انجام شده و بنابراین امیدواریم که این فرایند در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

وی در خصوص حملات به میدان‌های گازی شمال عراق گفت: ما نگرانی خود را نسبت به اقدامات ضدامنیتی که در عراق در حال وقوع است، اعلام می‌کنیم. تعرض به میدان‌های گازی که در چند روز اخیر در اقلیم صورت گرفت، از نظر ما مطلقاً محکوم است و ما از هر اقدامی که لازم باشد برای همکاری با طرف‌های عراقی به‌منظور اطمینان از امنیت این منطقه و در دو سوی مرز حمایت می‌کنیم. لذا من قاطعانه این اقدامات و تحرکات ناامن‌سازی که در دو تا سه روز گذشته علیه تأسیسات گازی صورت گرفت، محکوم می‌کنم. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که برخی طرف‌ها در منطقه به این وضعیت ناامنی دامن می‌زنند. ما باید مراقب تحرکات رژیم صهیونیستی باشیم، که از هیچ بهانه و ابزاری برای ایجاد فضای ناامنی در کل منطقه دریغ نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گزارش سفیر ایران در چین در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون روند اجرایی سند همکاری جامع ۲۵ ساله و وضعیت به‌روزرسانی نقشه راه مشترک گفت: ارزیابی ما از این تحولات کاملاً مثبت است. موافقت‌نامه همکاری ایران و چین، همان‌طور که می‌دانید، اجزای مختلفی دارد و بخش‌های مختلفی دارد. هم تا الان روند اجرایی‌اش مناسب بوده و هم اینکه دو طرف خوشبختانه مصمم هستند که این روند را ادامه بدهند. در مورد هر سندی با این گستره، سندی که قرار است نقشه راه همکاری دو کشور در یک برهه زمانی قابل توجه، دو سه دهه‌ای، باشد، طبیعی است که در روند اجرا باید مراقبت بشود که اگر چالش‌هایی وجود دارد یا اگر موانعی وجود دارد رفع بشود و این هم یکی از نقاط مثبت کار مشترک است که از سوی ایران و چین در حال انجام است.

