پیام تسلیت وزیر کشور، در پی درگذشت همسر سقاب اصفهانی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:

جناب آقای سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌ سازی و مدیریت راهبردی انرژی

درگذشت همسر گرامیتان موجب تاثر و تالم شد. این ضایعه را به جنابعالی و خانوادهٔ محترم تسلیت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و رحمت واسعه و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم.

انتهای پیام/