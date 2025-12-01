خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت وزیر کشور، در پی درگذشت همسر سقاب اصفهانی

وزیر کشور در پیامی درگذشت همسر معاون محترم رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌ سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:

جناب آقای سقاب اصفهانی 

معاون محترم رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌ سازی و مدیریت راهبردی انرژی

درگذشت همسر گرامیتان موجب تاثر و تالم شد. این ضایعه را به جنابعالی و خانوادهٔ محترم تسلیت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و رحمت واسعه و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم.

