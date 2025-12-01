پیام تسلیت وزیر کشور، در پی درگذشت همسر سقاب اصفهانی
وزیر کشور در پیامی درگذشت همسر معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی به این شرح است:
جناب آقای سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی
درگذشت همسر گرامیتان موجب تاثر و تالم شد. این ضایعه را به جنابعالی و خانوادهٔ محترم تسلیت میگویم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و رحمت واسعه و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم.