عارف در جلسه شورای اقتصاد:
ظرفیتسازی خوبی برای تولید برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر انجام شده است
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه بخش دولتی و خصوصی آمادگی خوبی برای افزایش تولید برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر دارند، گفت: برای افزایش ظرفیت تولید برق نیاز است که طرح جامعی تهیه شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه شورای اقتصاد درباره اقدامات انجام شده برای افزایش تولید برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر،بیان کرد: اقدام خوبی برای ایجاد بیش از ۳ هزار مگاوات برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر انجام شده است.
وی ادامه داد: دولت از افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حمایت میکند. اقدامات خوب و ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اکنون بخش دولتی و خصوصی آمادگی کامل برای افزایش ظرفیت تولید برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر را دارند. یا این حال به طرح جامعی نیز نیاز است تا در تابستان سال آینده، کسری برق نداشته باشیم.
براساس گزارش آخرین وضعیت عملکرد مصوبات شورای اقتصاد در زمینه نیروگاه های تجدیدپذیر که در این جلسه ارائه شد، تا روز دهم آذر سال جاری ،۳۱۶۵ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایجاد شده و ۵۲۸ ساختگاه با ظرفیت ۷۸۵۰ مگاوات در حال اجراست.
در ادامه موضوعاتی از قبیل نحوه تامین مالی برای افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی در راستای پرداخت طلب شرکتهای پالایشی نفت، سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای ۲ طرح سد و نیروگاه سیمره و چمشیر و همچنین مستثنی شدن تاکسیهای برقی ون و سدان از ابطال گواهی اسقاط در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به تصویب رسید.