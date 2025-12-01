خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف در جلسه شورای اقتصاد:

ظرفیت‌سازی خوبی برای تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است

ظرفیت‌سازی خوبی برای تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است
کد خبر : 1721349
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش دولتی و خصوصی آمادگی خوبی برای افزایش تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارند، گفت: برای افزایش ظرفیت تولید برق نیاز است که طرح جامعی تهیه شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه شورای اقتصاد درباره اقدامات انجام شده برای افزایش تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر،بیان کرد: اقدام خوبی برای ایجاد بیش از ۳ هزار مگاوات برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

وی ادامه داد: دولت از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند. اقدامات خوب و ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اکنون بخش دولتی و خصوصی آمادگی کامل برای افزایش ظرفیت تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارند. یا این حال به طرح جامعی نیز نیاز است تا در تابستان سال آینده، کسری برق نداشته باشیم.

براساس گزارش آخرین وضعیت عملکرد مصوبات شورای اقتصاد در زمینه نیروگاه های تجدیدپذیر که در این جلسه ارائه شد، تا روز دهم آذر سال جاری ،۳۱۶۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده و  ۵۲۸ ساختگاه با ظرفیت ۷۸۵۰ مگاوات در حال اجراست.

در ادامه موضوعاتی از قبیل نحوه تامین مالی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی در راستای پرداخت طلب شرکت‌های پالایشی نفت، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای ۲ طرح سد و نیروگاه سیمره و چمشیر و همچنین مستثنی شدن تاکسی‌های برقی ون و سدان از ابطال گواهی اسقاط در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به تصویب رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی