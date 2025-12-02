محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر تورم کشور و جلوگیری از این آثار تورمی گفت: مشکل اصلی این دولت این است که کلا اهل گفت‌وگو نیست. یعنی درباره اتفاقاتی که رخ می‌دهد نه تنها گفت‌وگو نمی‌کند؛ حتی من فکر می‌کنم آن بخشی که کارهایی را اجرا می‌کنند هم با بخش‌های دیگر گفت‌وگو نمی‌کنند، یعنی دولت به مجمع‌الجزایری تبدیل شده که هر بخش از کار بخش دیگر بی‌خبر است.

برخی وزرا در کمیسیون‌ها متوجه می‌شوند وزارتخانه دیگر چه کارهایی انجام می‌دهد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: گاهی اوقات ما در کمیسیون ۲ وزیر را همزمان دعوت می‌کنیم تازه در کمیسیون است که متوجه می‌شوند وزارتخانه دیگر چه کارهایی دارد انجام می‌دهد.

زنگنه درباره افزایش نرخ بنزین افزود: ما هنوز نمی‌دانیم هدف دولت از تعیین قیمت ۵ هزار تومان چیست. آیا هدف جلوگیری از قاچاق است؟ تفاوت سه هزار تا پنج هزار تومان چقدر می‌تواند در قاچاق نقش داشته باشد؟ اگر هدف کاهش مصرف است، این میزان افزایش چقدر اثر دارد؟ اگر هم هدف نوسازی ناوگان است، از یک طرف سال گذشته ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده را اسقاط کردیم اما چرا باید مالکان خودروهای فرسوده که برای اسقاط اقدام کرده‌اند، اکنون تنبیه شوند و بنزین گران‌تر بخرند؟

مشکل اصلی ما در دولت‌ها تصمیمات بخشی است

وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل آثار تورمی چه اقداماتی باید صورت گیرد، گفت: متاسفانه مشکل اصلی ما در دولت تصمیمات بخشی است یعنی من نمی‌دانم چرا می‌گویند هیات وزیران فلان موضوع را مصوب کرد؟ چرا نمی‌گویند وزیر مصوب کرد؟ به این جهت است که هیات وزیران باید دور هم بنشینند یک تصمیمی را که قرار است گرفته شود، اتخاذ کنند و آن دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که وجود دارند ابعاد قضایا را باز کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تنها نه در دولت فعلی بلکه در دولت‌های گذشته هم هیات وزیران جایگاهی ندارند، تصمیماتی که گرفته می‌شود ابعاد مختلف‌اش سنجیده نمی‌شود با مردم هم مطرح نمی‌شود و ما هم نمی‌دانیم بسیاری از تصمیاتی که گرفته می‌شود دلیلش چیست.

از فردا بنزین ۵ تومانی تعیین‌کننده شاخص‌های اقتصادی بازار می‌شود

وی درباره این‌که در همین مصوبه بنزینی که اخیرا تصویب شد برای افکار عمومی علامت سوالاتی ایجاد شده است، مانند این که آیا فصلی قرار است به افزایش قیمت بنزین افزود شود؟ مسئله ماشین‌های نو پلاک هم یک علامت سوال دیگری است که ایجاد شده، اظهار داشت: توجه کنید الان هم در بنزین داریم دچار مشکل ارز می‌شویم؛ ما در ارز چندین قیمت داریم اما آن چیزی که در جامعه تاثیرگذار است قیمت ارز کف بازار است. یعنی مردم ارز نیمایی و ارز بازار اول و دوم نمی‌گویند. در مورد بنزین هم همین طور است، در حقیقت از فردا بنزین ۵ تومان است که تعیین کننده شاخص‌های اقتصادی در بازار است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر چقدر هم به مردم گفته شود، ۶۰ لیتر اول بنزین خودتان را دارید، ۱۰۰ لیتر بعدی را هم دارید باز هم تاثیرات آن عدد وجود دارد. قصدم این است که بگویم دولت‌ها در این مواقع دوست دارند واقعیت را نفی کنند.

مابه التفاوت بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومان هیچ آورده‌ای برای دولت ندارد

افزایش پلکانی قیمت بنزین در هر فصل اثرات تورمی خطرناک دارد

وی ادامه داد: بحث این است افزایش قیمت بنزین به چه دلیل است؟ آیا برای کسری بودجه است؟ من محاسبه کردم کل پولی که از این محل به جیب دولت می‌آید به همان میزان در تورم هزینه خود دولت از بین می‌رود و هیچ آورده‌ای برای دولت ندارد.

رنگنه تاکید کرد: منابع افزایش قیمت بنزین جزء منابع هدفمندی است یعنی باید در یارانه نقدی و مصارف هدفمندی قرار گیرد. در واقع عملاً چیزی دست دولت را نخواهد گرفت، زیرا کسری بودجه را تامین نخواهد کرد. از سوی دیگر بنزین ۳ هزار تومانی تفاوتش با ۵ هزار تومان در ماه چیزی حدود ۴۰۰ هزار تومان فرق قیمت دارد، این عدد رقم آنچنانی نیست که بخواهد تاثیری در کاهش قیمت داشته باشد. مگر این که دولت بگوید من یک شیبی را می‌خواهم آغاز کنم و هر ماه قرار است به قیمت اضافه کنم که به نظر من این اقدام هم اثرات تورمی خطرناک دارد، دولت یکجا تصمیم بگیرد بسیار بهتر از این است که جامعه را در یک بلاتکلیفی قرار دارد.

