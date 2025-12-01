خبرگزاری کار ایران
آغاز رزمایش ضدتروریستی «سهند۲۰۲۵» اعضای شانگهای به‌میزبانی سپاه

نیروی زمینی سپاه پاسداران میزبان رزمایش بزرگ ضد تروریستی با عنوان «سهند-۲۰۲۵» خواهد بود؛ این رزمایش با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند-۲۰۲۵»  به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اعلام این خبر، افزود: “رزمایش سهند ۲۰۲۵ “که به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌،تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اشاره به سوابق ارزشمند و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از هم‌وطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست ها به شهادت رسیده‌اند.

این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهرستان شبستر آغاز خواهد شد که جزئیات بیشتر و برنامه‌های عملیاتی این رزمایش از طریق رسانه ها توسط فرمانده رزمایش سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه متعاقباً اعلام می‌شود.

