به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند-۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اعلام این خبر، افزود: “رزمایش سهند ۲۰۲۵ “که به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌،تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اشاره به سوابق ارزشمند و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از هم‌وطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست ها به شهادت رسیده‌اند.

این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهرستان شبستر آغاز خواهد شد که جزئیات بیشتر و برنامه‌های عملیاتی این رزمایش از طریق رسانه ها توسط فرمانده رزمایش سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه متعاقباً اعلام می‌شود.

