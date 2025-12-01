به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش انجام شد؛
دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با امیر دریادار ایرانی
به مناسبت هفتم آذرماه سالروز نیروی دریایی ارتش، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش با فرمانده این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت گرامیداشت هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
حجت الاسلام محمدحسنی در این دیدار که حجت الاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت جانشین و امیر سرتیپ اکرمی نیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حضور داشتند، ضمن تبریک روز نیروی دریایی به فرمانده و کارکنان نیروی دریایی ارتش، از تلاشها و خدمات مجموعه نیروی دریایی در حوزههای مختلف، بهویژه حمایت از برنامههای تعالی خانواده، قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردها و الحاق پایگاه شناوری کردستان و ناوشکن سهند به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش، تلاشهای مجموعه دریادلان ارتش را در صیانت از مرزهای آبی کشور ارزشمند و قابل تقدیر دانست