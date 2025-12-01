خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات

اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
کد خبر : 1721300
لینک کوتاه کپی شد.

با پیگیری دیوان محاسبات، محاسبه حقوق در آموزش و پرورش اصلاح شد و مالیات ۱۸۲ هزار کارمند در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۳ کاهش یافت.

به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش تا پایان مرداد ۱۴۰۳ با استناد به بخشنامه‌ای که وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی بیمه شده را در درآمد مشمول مالیات منظور می‌کرد که منجر به وصول مالیات مازاد از کارکنان شده بود.

با پیگیری دیوان محاسبات، رویه محاسبه حقوق و دستمزد بازبینی و اصلاح شد.

در نتیجه این اقدام، مالیات حقوق ۱۸۲ هزار و ۱۷۷ نفر از کارکنان این وزارتخانه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی