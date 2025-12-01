خبرگزاری کار ایران
ماموریت قالیباف به مرکز رسانه مجلس و تقاضای رییس قوه مقننه از رسانه‌ها

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس درباره ماموریت قالیباف به مرکز رسانه مجلس و تقاضای رییس قوه مقننه از رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در یادداشتی درباره نشست مدیران مسئول با قالیباف نوشت؛ شامگاه هشتم خردادماه نشست صمیمانه دکتر قالیباف با جمعی از مدیران رسانه های کشور همچون سال گذشته و در آستانه دهم آذرماه، روز مجلس، سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس برگزار شد.

حدود هفتاد مدیرمسئول به این دیدار دعوت شدند و نزدیک به چهار ساعت گفت و گو بین آنها و رییس مجلس شکل گرفت که دو مساله اختصاص بیشتری به رسانه ها داشت.

یکی ماموریت دکتر قالیباف به زیرمجموعه ی خود و دیگری تقاضای رییس نهاد قانونگذاری کشورمان از رسانه ها.

 هم سال گذشته هم امسال، بحث پرتکرار، مسائل صنفی رسانه ها و خبرنگاران بود. از ایرادات قانون مطبوعات و بیمه خبرنگاری تا مالیات و قوانین کار حرفه ای روزنامه نگاری. رییس مجلس در این باره به مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی دستور داد با تشکیل جمعی از اهالی رسانه، نخست مشکلات را تجمیع و سپس نسبت به مذاکره با مسئولان امر در خانه ملت اقدام کند. برخی از این موارد، اصلاح و تکمیل قوانین موجود و تعدادی هم پیگیری نظارتی احتیاج دارد. در همین راستا به زودی خدمت نمایندگانی از مدیران رسانه های مکتوب و نشریات، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، روزنامه ها، خبرنگاران و پیشکسوتان تهرانی و شهرستانی و همکاران دولت خواهیم بود و موارد را پیگیری خواهیم کرد.

تقاضای رییس مجلس از رسانه ها نیز جدای از اهتمام بیشتر به مقوله ی قانونگذاری، نخست مطالبه ی اجرای قوانین به ویژه مرتبط با حوزه های اقتصادی و معیشتی بود. دکتر قالیباف برنامه ی هفتم توسعه را سند و میثاق ملی خواند و در عین حال گفت اگر رسانه ها به اشکالی در این سند برخوردند و یا پیشنهادی داشتند ارائه کنند و رییس مجلس ظرف چهل و پنج روز آن ها را پیگیری و تصویب شان را دنبال می کند.

