پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت همسر معاون رییس جمهور
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛
انالله و انا الیه راجعون
جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
درگذشت همسر گرامی تان سرکار حاجیه خانم فاطمه حیدری در سانحه دلخراش رانندگی و مصدوم شدن فرزندان عزیزتان موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.
از خداوند منان برای آن بانوی مومنه غفران و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای فرزندانتان سلامتی و بهبود هرچه سریعتر و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی.