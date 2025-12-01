پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت همسر معاون رییس جمهور

به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس ‌جمهور

سلام علیکم

درگذشت همسر گرامی تان سرکار حاجیه خانم فاطمه حیدری در سانحه دلخراش رانندگی و مصدوم شدن فرزندان عزیزتان موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.

از خداوند منان برای آن بانوی مومنه غفران و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای فرزندانتان سلامتی و بهبود هرچه سریعتر و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/