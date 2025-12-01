خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت همسر معاون رییس جمهور

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت همسر معاون رییس جمهور
کد خبر : 1721282
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر  اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس ‌جمهور 

سلام علیکم

درگذشت همسر گرامی تان سرکار حاجیه خانم فاطمه حیدری در سانحه دلخراش رانندگی و مصدوم شدن فرزندان عزیزتان موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.

از خداوند منان برای آن بانوی مومنه غفران و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای فرزندانتان سلامتی و بهبود هرچه سریعتر و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف 

رئیس مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی