حسینعلی سعدی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازنگری و به روزرسانی قانون اساسی بعد از گذشت ۴ دهه از تدوین آن گفت: قانون اساسی ما ظرفیت‌های فوق العاده‌ای دارد به نظر من قبل از اینکه اصلا بحث به روزرسانی مطرح شود، به روزرسانی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی اولویت بیشتری دارد.

وی ادامه داد: ما با استفاده از ظرفیت‌های موجود بسیاری از مشکلات‌مان را می‌توانیم حل کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که در خصوص عفاف و حجاب چه اقدامی باید صورت بگیرد تا با چالش‌های اجتماعی مواجه نشویم، گفت: این بحث مفصل است و دوستانی هم که پیگیری می‌کنند ابعاد مهم فکری و نظری و فرهنگی و اقناعی تا به مرحله اجرا و عملیات را در بحث‌های مفصلی پیگیری می‌کنند که در این مصاحبه مختصر نمی‌توان به آن پرداخت.

