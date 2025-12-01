صدرالحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر هاکان فیدان به تهران، ظرفیت‌های ترکیه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و تاثیر آن بر نقش ایران در خاورمیانه گفت: با عنایت به روابط گسترده و طولانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و وجود تأکیدات اسناد بالادستی برای افزایش، تعمیق و گسترش روابط بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه، سفر آقای هاکان فیدان از ترکیه قطعاً و یقیناً در روابط دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای بسیار دارای اهمیت است. باید توجه داشته باشیم که در روابط دو جانبه، در طول سال‌های طولانی، دو کشور ایران و ترکیه در حوزه مسائل اقتصادی، تجاری، ترانزیت کالا و تبادل انرژی روابط بسیار عمیقی را داشته‌اند.

ایران و ترکیه اجازه تنش در روابط خود را نداده‌اند

وی ادامه داد: در زمان‌هایی که اختلافات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و ترکیه در موضوعی به نام حضور تروریست‌های مورد حمایت آنکارا در سوریه افزایش پیدا کرده بود، هیچ‌گاه دو کشور اجازه به وجود آمدن تنش در روابط اقتصادی خود را ندادند.

نزدیکی تهران و آنکارا می‌تواند اتفاق مثبتی برای مقابله با تهدیدات اسرائیل باشد

این تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا با اشاره به این نکته که در شرایط کنونی تهدیدات رژیم صهیونیستی برای منطقه افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: با عنایت به احساس تهدیدات ارضی ترکیه که از جانب خاک سوریه برای آن متصور است، این روابط با ایران قطعاً و یقیناً معنادارتر خواهد شد. البته باید این مسئله را مدنظر قرار داد که در طول دو سال گذشته و با توجه به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در غزه، مواضع اعلامی ترکیه نسبت به رژیم صهیونیستی، تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است و قطعاً نزدیک شدن مواضع دو کشور مؤثر در منطقه، یعنی ایران و ترکیه، می‌تواند به نقاط قابل قبول در خصوص مواجهه با این تهدیدات منجر شود.

ایران از ترکیه انتظاراتی دارد

صدرالحسینی با تاکید بر این موضوع که جمهوری اسلامی همیشه از ترکیه این توقع را داشته که بدون توجه به صرفاً منافع ملی خویش توجه بیشتری نسبت به مسائل منطقه داشته باشد، عنوان کرد: ایران انتظار دارد ترکیه با اقدامات مشترک در خصوص تهدیدات مشترک، اقدامات عملی ملموسی انجام دهد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نزدیکی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه و عربستان و پاکستان و همه کشورهایی که در خصوص رژیم غاصب صهیونیستی نظرات مشابه دارند، ضرورت قابل توجهی پیدا کرده است.

ترکیه به گاز و ارتباطات ترانزیتی ایران نیاز دارد

وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که با توجه به افزایش نیاز ترکیه به گاز جمهوری اسلامی و ارتباطات ترانزیتی جمهوری اسلامی با ترکیه، این سفر می‌تواند در سطح دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای، در خصوص مسائل اقتصادی و افزایش تأمین امنیت دو کشور و منطقه، قابل توجه باشد و مورد توجه قرار گیرد.

ایران نیازی به میانجی ندارد

موضوعات هسته‌ای در سفر مقامات منطقه به ایران مطرح نیست

این کارشناس سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که به نظر شما سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان به ایران می‌تواند بر گمانه‌زنی مبنی بر اینکه عربستان حامل پیامی از سوی ترامپ بوده صحه بگذارد، بیان کرد: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نیازی به میانجی جدید برای موضوع گفت‌وگو با آمریکا ندارد. می‌توان گفت که در حال حاضر به دلیل بن‌بست این مذاکرات، حرف هیچ میانجی در این موضوع قابل شنیدن نیست.

صدرالحسینی با بیان اینکه اساس گمانه‌زنی‌هایی که عربستان را میانجی می‌داند، یک گمانه‌زنی‌های محفلی است، اظهار کرد: با توجه به راهبردهای مشخص، شفاف و واضح رهبر انقلاب و جهت‌گیری‌های رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد که سفرهای مقامات منطقه‌ای از جمله عربستان به ایران، از نظر موضوعات دوجانبه و تهدیدات مشترک از جمله تهدیدات رژیم صهیونیستی دارای اهمیت است و موضوعاتی خارج از این مسئله، یعنی مسائلی همچون موضوعات هسته‌ای یا موضوعات مذاکره با آمریکا، به هیچ عنوان مطرح نیست.

ترکیه، عربستان و ایران در قالب یک ائتلاف؟!

وی خاطرنشان کرد: باید این نکته را توجه داشته باشیم که شرایط کشورهای منطقه در حوزه‌های مختلف امروز به گونه‌ای است که این روابط می‌تواند یک ائتلاف منطقه‌ای را با توجه به منافع ملی کشورهای منطقه ایجاد کند. مضاف بر این موضوع، امت اسلامی امروز یکی از مسائل مهمی است که به نظر می‌رسد سه کشور ایران، عربستان و ترکیه مواضع مشخصی در مورد آن دارند و می‌توانند با نزدیک کردن مواضع خود، مسائل امت اسلامی را راحت‌تر و با تشریک مساعی و با سرعت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و راهکارهای عملی برای آن تعیین کنند.

