پیمان فلسفی گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که علیرغم هشدارها در گذشته امروز شاهد خشکسالی در کشور هستیم آیا این امکان وجود نداشت تصمیماتی گرفته شود تا به وضعیت امروز در کشور نرسیم، گفت: ایران اساساً در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی نیاز به آب دارد، عنوان کرد: سوال اینجاست آیا ما در شرایط خشک و نیمه خشک باید کشاورزی انجام دهیم یا انجام ندهیم؟ من به ضرس قاطع می‌گویم کشور ما علیرغم اینکه در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است اما از ۱۴ اقلیم شناخته‌شده جهان، ۱۱ اقلیم در کشور ما وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزی با محصولات باغی، زراعی و دامپروری دارای مزیت نسبی در ایران است و این موضوع طی سال‌های گذشته تجربه شده است و تحقق خودکفایی در محصولات اساسی مثل گندم نشان داده و ثابت کرده است که ایران توانمندی تولید دارد.

فلسفی با اشاره به این‌که در حال حاضر بارندگی کم شده است، بیان کرد: علت کم شدن بارندگی هم دو مورد است؛ هم نوع بارش‌ها عوض شده است چرا که یک زمانی بارش برف داشتیم و امروز تبدیل به باران شده است و این باران هم حدود ۴ الی ۵ درصد طی ۳۰ سال گذشته مقدارش کاهش پیدا کرده است. یعنی متوسط بارندگی طی ۳۰ سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ما یک خشکسالی سختی را تجربه کردیم اما اگر روش‌های آبیاری تغییر کند و روش‌های نوین آبیاری به کار گرفته شود با استفاده از فناوری‌های جدید و کشاورزی دقیق و با استفاده از سامانه‌های سنجش از راه دور که امروز در تمام دنیا در حال استفاده است ما هم نیاز آبی گیاهان را به موقع تشخیص دهیم و دچار بیش آبیاری و کم آبیاری نشویم؛ حتما می‌توانیم محصولات کشاورزی‌مان را با یک ثبات و پایداری مناسبی تولید کنیم، در عین حال از روش‌های آبخیزداری و آبخوان داری برای تغذیه سفره‌های زیر زمینی استفاده کنیم و مشکل فرونشست و میزان برداشت بیشتر از حد مجاز را هم حل کنیم.

نائیب رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر این که مشکلات قابل حل است، گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت این را مورد تاکید قرار داده است. بند ۳۷ این قانون بر این موضوع تاکید دارد. همچنین ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی صراحتاً بر آبخیزداری، آبخوان‌داری و کاهش برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی تأکید کرده‌اند اما متأسفانه طی این سال‌ها دچار ترک فعل‌هایی شده‌ایم که متولیان این موضوع چه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به این تکالیف توجه نکرده‌اند و نتیجه آن امروز معضلاتی شده که دچارش شده‌ایم که البته به نظر من قابل حل است.

وی تاکید کرد: کشت محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت و با یک اصول منطقی و علمی قابل اجرا است. همانطور که بسیاری از کشورها در شرایط خشک در حال انجام کشاورزی هستند. همین اطراف خودمان کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیابان مشغول کشاورزی هستند. الان مگاپروژه‌های کشاورزی در بعضی از این کشورها در حال اجرا است. بنابراین اینکه می‌گویند کشاورزی نکنیم و صورت مسئله را پاک می‌کنند یک اشتباه راهبردی و استراتژیک است و همان چیزی است که دشمنان ما می‌خواهند، پس باید از بخش کشاورزی مراقبت کنیم و در محور اولویت‌ها و توجهات قرار دهیم.

فلسفی در پاسخ به این‌که آیا نمی‌شود با توجه به شرایط جوی کشور ابرها را بارورسازی کنیم تا بارندگی رخ دهد، گفت: بله می‌توانیم، چراکه این فناوری وجود دارد. در حال حاضر هواپیمایی‌هایی هم در اختیار نیروهای نظامی ما است و هواپیماهایی هم بخش خصوصی دارند و آمادگی خودشان را اعلام کرده‌اند و گفته‌اند برای بارورسازی ابرها آمادگی داریم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه طی یکسال گذشته بر اساس گزارشی که از نیروهای مسلح و متولیان این امر دریافت کرده‌ام، وزارت جهاد کشاورزی پیگیری مؤثری نداشته و وزارت نیرو هم بودجه و اعتباری برای آن تخصیص نداده است، بنابراین نتیجه این شده است تا سال‌های قبل سه تا چهار بار بارش در مناطق دیم‌خیز خودمان در غرب کشور از طریق بارورسازی ابرها به دست می‌آوردیم اما باز هم متاسفانه سال قبل و امسال تا این لحظه نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به دلیل بی‌توجهی‌ها استفاده کنیم.

فلسفی یادآور شد: کشورهایی مانند روسیه و ترکیه در حال حاضر از بارورسازی ابرها باران می‌گیرند ولی ما دست روی دست می‌گذاریم و فقط نگاه می‌کنیم.

