دبیرکل حزب ندای ایرانیان در پیامی درگذشت همسر معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت
شهاب طباطبایی با صدور پیامی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی تسلیت گفت.
انالله و اناالیه راجعون
برادر داغدار و عزیزم جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی
مصیبت درگذشت دردناک همسر گرنقدرتان را به جنابعالی و بستگان داغدیده تسلیت میگویم.
از خدای بزرگ برای آن مرحومه آرامش و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی طلب میکنم.
با مهر و ارادت
سیدشهابالدین طباطبایی